Impulso al turismo y la conectividad: San Martín de los Andes tendrá una nueva terminal de ómnibus

Una obra estratégica para descomprimir el casco urbano y modernizar los servicios cordilleranos. El gobierno provincial confirmó que la nueva terminal de ómnibus de San Martín de los Andes será una realidad, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad y del sector turístico.

La cordillera neuquina se prepara para dar un salto de calidad en su infraestructura de servicios y transporte de pasajeros. En una decisión que apunta a transformar la dinámica de una de las ciudades más visitadas del país, se anunció oficialmente el desarrollo del proyecto para que la nueva terminal de ómnibus de San Martín de los Andes comience a tomar forma.

El crecimiento demográfico sostenido y la constante afluencia de turistas durante todo el año terminaron por sobrepasar la capacidad operativa del actual edificio, ubicado en pleno corazón céntrico. Esta situación generaba desde hace tiempo serios inconvenientes de tránsito, con colectivos de larga distancia maniobrando en calles angostas y congestionando la circulación diaria de los vecinos.

Un diseño pensado para la sustentabilidad y el servicio

El futuro complejo busca descentralizar el flujo del transporte interurbano y de larga distancia, trasladando el movimiento pesado hacia un punto de acceso más ágil y estratégico. Entre los lineamientos centrales del plan se destacan:

Mayor capacidad operativa: Nuevas dársenas de embarque y desembarque diseñadas para maniobrar con fluidez sin interrumpir la circulación vehicular de la zona.

Nuevas dársenas de embarque y desembarque diseñadas para maniobrar con fluidez sin interrumpir la circulación vehicular de la zona. Comodidad para el pasajero: Amplias salas de espera climatizadas, sectores modernos de boleterías, áreas gastronómicas y locales comerciales.

Amplias salas de espera climatizadas, sectores modernos de boleterías, áreas gastronómicas y locales comerciales. Integración arquitectónica: Edificación adaptada al entorno cordillerano, priorizando criterios de eficiencia energética y respeto por el paisaje natural que caracteriza a la localidad.

Salto cualitativo para el destino

Para San Martín de los Andes, contar con una terminal a la altura de los principales centros turísticos del continente representa una ventaja competitiva fundamental. La obra no solo brindará una bienvenida más cómoda y eficiente a los miles de viajeros que llegan cada temporada, sino que ordenará definitivamente la trama urbana, reduciendo la contaminación sonora y mejorando la calidad de vida de la comunidad.