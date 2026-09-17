Con un Messi brillante, Inter Miami se consagró campeón frente a Cruz Azul

El capitán argentino fue la figura estelar en la victoria por 2 a 0 sobre el elenco mexicano para alzar la Campeones Cup. Con un gol de cabeza y una asistencia, el rosarino alcanzó una nueva marca histórica a poco tiempo de su partido despedida con la Selección.

El idilio de Lionel Messi con los títulos suma un nuevo y espectacular capítulo en Norteamérica. En una noche donde volvió a demostrar su vigencia, el astro argentino guio al Inter Miami hacia la conquista de la Campeones Cup, tras superar por 2 a 0 al Cruz Azul en el Nu Stadium. El certamen, que enfrenta a los últimos ganadores de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX, ratificó el gran presente de la franquicia de la Florida.

Frente a sus recientes anuncios sobre el inminente final de su etapa con la camiseta albiceleste, el Diez respondió dentro de la cancha con una actuación determinante que le permitió a “Las Garzas” sumar una nueva estrella a sus vitrinas.

El camino hacia la consagración

La apertura del marcador llegó a los 24 minutos de la primera etapa y contó con una conexión sudamericana letal. La jugada se gestó en los pies del defensor Facundo Mura, quien combinó con el uruguayo Luis Suárez. El “Pistolero”, con su habitual visión periférica, envió un centro preciso al corazón del área que encontró la cabeza de Messi, quien se impuso en las alturas para estampar el 1 a 0 parcial.

El desarrollo del encuentro se mantuvo sumamente disputado hasta los tramos finales, cuando el capitán del elenco estadounidense volvió a frotar la lámpara para liquidar la historia. A través de un tiro de esquina ejecutado desde el sector izquierdo, Messi ubicó perfectamente al brasileño Casemiro. El mediocampista conectó un potente cabezazo junto al palo, haciendo inútil la estirada del arquero Jeremy Márquez y sellando el 2 a 0 definitivo.

Récords y cuenta regresiva para el adiós

Esta nueva victoria no solo engrosa el extenso palmarés del astro mundial, sino que también le permite romper marcas asombrosas. Con su tanto ante el conjunto mexicano, Messi se consolidó como el jugador con más goles en finales en toda la historia del fútbol, alcanzando las 36 anotaciones. Además, llegó al impactante hito de los 100 goles vistiendo la camiseta del Inter Miami.

Mientras disfruta de este inmejorable estado de forma en la temporada 2026/27, el capitán ya mira de reojo una de las fechas más emotivas de su carrera. El próximo 6 de octubre, la Selección Argentina le rendirá homenaje en su partido de despedida frente a Benín, poniéndole el broche de oro a su histórica trayectoria con el combinado nacional.