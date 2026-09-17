El espectáculo “Experiencia Arjona” llega a Neuquén para homenajear al cantautor guatemalteco

La banda tributo originaria de Santa Fe se presentará el próximo 27 de septiembre en Mood Live. El show repasa los grandes éxitos del artista con una puesta en escena de siete músicos en vivo.

El próximo 27 de septiembre, el escenario de Mood Live en la capital neuquina recibirá a “Experiencia Arjona”, una propuesta musical que rinde homenaje a la trayectoria del reconocido cantautor guatemalteco.

La agrupación, originaria de la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe, desembarca en Neuquén tras un recorrido que comenzó en escenarios y eventos locales de Rosario y su región, para luego expandirse y presentarse a sala llena en importantes teatros de Buenos Aires, como el Municipal Pepe Soriano, el Teatro Pacheco y el Teatro Carlos Carella. Además, la banda ha llevado su gira por distintas provincias del país con el objetivo de posicionarse como el principal tributo a nivel mundial.

Según anticiparon, el espectáculo propone un recorrido integral por los grandes éxitos de Ricardo Arjona, abarcando desde sus primeras composiciones hasta su material más reciente. El ensamble se distingue por presentar un formato de banda completa en vivo, liderado por la voz de Raúl Danieles Garín. Lo acompañan en el escenario Andrés Valenti en piano, Sergio Rivero en guitarra, Sebastián Cordero en bajo, Tiago Rivero en percusión, Rebeca Biglia en coros y Gustavo Martínez en saxo.

El evento tendrá lugar en el recinto ubicado en Ministro González 40. La apertura de puertas está programada para las 19:00 horas, mientras que a partir de las 21:00 se habilitará la venta de tickets en puerta. Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse mediante el portal web protickets.com.ar o de manera presencial en la boletería de Mood Live. El horario de atención al público en el recinto es por la mañana de martes a sábado, entre las 10:00 y las 14:00 horas, y por la tarde de miércoles a domingo, de 19:00 a 23:00 horas.