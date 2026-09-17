Hidrocarburos: se conocieron las ofertas por nuevas áreas de Vaca Muerta e impulsan inversiones millonarias

La provincia dio un paso clave para potenciar la actividad petrolera. Tras la apertura de sobres, se conocieron las ofertas por nuevas áreas de Vaca Muerta que organiza la estatal GyP, proyectando ingresos al Tesoro por más de 180 millones de dólares en concepto de bonos de acceso.

El interés de las principales operadoras por seguir apostando al desarrollo no convencional en la cuenca neuquina quedó ratificado en las últimas horas. La empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) concretó la apertura de sobres con las propuestas económicas correspondientes a la Ronda N° 1/2026, revelando números que entusiasman a las autoridades locales.

De acuerdo a la información oficial, las ofertas por nuevas áreas de Vaca Muerta totalizan compromisos exploratorios que superan la barrera de los 230 millones de dólares. A su vez, los bonos de acceso estipulados en las licitaciones —que ingresarían directamente a las arcas del Tesoro provincial— superarían los 180 millones de la moneda estadounidense, confirmando el peso específico de la formación shale como gran motor de la economía regional.

El proceso de evaluación técnica

Con las propuestas económicas y de inversión ya sobre la mesa, GyP inicia ahora una etapa de evaluación técnica y financiera exhaustiva para definir la adjudicación definitiva de los bloques en juego.

Para determinar a los ganadores, el directorio de la empresa estatal neuquina ponderará distintas variables clave. Entre ellas se destacan el nivel de actividad exploratoria prometida, el pago inicial del bono, las regalías incrementales ofrecidas por encima del 15% base y la participación societaria que conservará la provincia, que por pliego está pautada entre un 10% y un 20%.

Lo que viene: el foco en el gas

Este avance licitatorio representa apenas el primer paso de un esquema de expansión mayor. Tal como lo adelantó el gobernador Rolando Figueroa durante su reciente gira por Houston, Estados Unidos, la provincia ya diagrama el lanzamiento de una próxima convocatoria, denominada Ronda 2/2026, que abrirá en el mes de noviembre.

Esa segunda fase de adjudicaciones estará orientada específicamente a la exploración y eventual explotación de la ventana de gas de Vaca Muerta, apuntando a consolidar el perfil exportador del país y aprovechando también la futura reincorporación de bloques que otras operadoras devolverán a la provincia.