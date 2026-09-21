Turismo de reuniones: Neuquén superó el 70% de ocupación y consolida su perfil para grandes eventos

La capital provincial sigue afianzándose como un imán para convenciones y espectáculos. Las cifras oficiales indicaron una ocupación hotelera en Neuquén por encima del 70%, generando un fuerte impacto económico y dejando altas expectativas para los próximos compromisos del calendario.

La transformación de la capital provincial en un polo de atracción ineludible para el turismo de eventos sigue arrojando resultados sumamente positivos. Durante las últimas jornadas, el constante flujo de visitantes que arribaron a la ciudad para participar de diversas actividades impactó de lleno en el sector turístico, logrando que la ocupación hotelera en Neuquén superara la barrera del 70%.

Los números, relevados y difundidos por el Ejecutivo municipal, ratifican el éxito de una estrategia que busca romper con la estacionalidad e instalar a la ciudad como sede de congresos, ferias, espectáculos deportivos y convenciones de alcance nacional e internacional.

Efecto multiplicador en la economía local

El beneficio de superar los 70 puntos de ocupación en las plazas hoteleras no se limita exclusivamente al rubro del alojamiento. Este volumen de turistas genera un derrame económico inmediato y vital para todo el ecosistema comercial de la Confluencia.

Los principales sectores beneficiados por esta inyección de consumo son los polos gastronómicos, los centros comerciales, los prestadores de servicios turísticos y el transporte local. Para los comerciantes, el visitante de eventos se caracteriza por tener un nivel de gasto diario superior al turista tradicional, lo que dinamiza fuertemente la recaudación y el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Proyecciones para lo que resta del año

Con este piso de reservas consolidado, la Municipalidad y el sector privado ya trabajan de manera articulada mirando hacia el futuro. El calendario de los próximos meses promete mantener el ritmo, con una agenda cargada de nuevas propuestas que exigirán al máximo la capacidad operativa y de servicios de la ciudad.

Neuquén demostró que cuenta con la infraestructura hotelera, la conectividad aérea y terrestre, y los espacios necesarios para recibir grandes contingentes. El desafío ahora pasa por sostener esta sinergia, seguir mejorando la calidad de las prestaciones y asegurar que cada evento sea la puerta de entrada para nuevas inversiones en la capital.