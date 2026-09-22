La banda tributo NEXT presentará su homenaje internacional a INXS en Neuquén

El grupo liderado por Cristian Ramello actuará el próximo 25 de septiembre en Mood Live. El espectáculo recrea con fidelidad la estética y el sonido de la legendaria agrupación australiana que encabezaba Michael Hutchence.

La ciudad de Neuquén recibirá a NEXT, la consolidada banda tributo a INXS que se ha posicionado como uno de los homenajes más destacados tanto en la escena musical nacional como en el resto de Latinoamérica. La presentación está programada para el próximo 25 de septiembre a las 21:00 horas en las instalaciones de Mood Live.

El conjunto, liderado por su vocalista y frontman Cristian Ramello, ofrece un espectáculo que recrea con precisión y dedicación el sonido original de la legendaria agrupación australiana. A lo largo de la última década, el grupo ha logrado capturar no solo la esencia de los conciertos más icónicos de INXS, sino también el inconfundible estilo que supo marcar Michael Hutchence.

Según detallaron desde la producción, la propuesta trasciende el aspecto puramente musical para incluir shows temáticos con vestuarios que representan cada etapa discográfica de la banda original. Esta puesta en escena se ve potenciada por pantallas multimedia interactivas que enriquecen la atmósfera visual del concierto. Como antecedente destacado en su trayectoria, el líder del grupo también ha compuesto exitosos arreglos sinfónicos para este repertorio, con los cuales logró agotar localidades en la ciudad de Rosario.

Las entradas generales para el evento ya se encuentran disponibles al público. Las mismas pueden ser adquiridas mediante la plataforma digital protickets.com.ar o de manera presencial acercándose a la boletería de Mood Live.