Alerta energética: advierten por el regreso de los cupos de gasoil y el riesgo de desabastecimiento

El fantasma de las largas filas en las estaciones de servicio vuelve a encender las alarmas en el sector productivo. El diputado provincial Darío Martínez denunció que las destilerías ya aplican cupos de gasoil y aumentaron los precios mayoristas en plena temporada de cosecha, apuntando contra las políticas del Gobierno nacional.

El abastecimiento de combustible vuelve a estar en el centro del debate ante los primeros indicios de restricciones en el mercado. En las últimas horas, el legislador provincial y ex secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, advirtió sobre un escenario sumamente preocupante para el transporte y la industria: las destilerías ya comenzaron a implementar cupos de gasoil y aplicaron un incremento del 5% en los precios mayoristas, dejando esos valores por encima de lo que hoy marcan los surtidores.

Esta situación se desata en un momento crítico, coincidiendo con el pico de demanda que genera la temporada de cosecha agrícola. Ante la amenaza latente de que vuelvan las históricas colas a las estaciones de servicio, Martínez fue tajante al cuestionar el accionar del ministro de Economía y de la cúpula de YPF, ironizando sobre la escasez de combustible en una gestión que pregona la total desregulación y la libertad de exportación.

Contradicciones entre el discurso y la gestión

Para el dirigente neuquino, el nudo del problema radica en las severas contradicciones de la actual administración nacional. Según su diagnóstico, el Ejecutivo terminó interviniendo el mercado para evitar que la totalidad del precio internacional del barril de crudo impacte de lleno en los surtidores. Si bien Martínez consideró que esa contención de precios “está bien”, advirtió que la maniobra viola los propios principios de la Ley Bases y el DNU 73 impulsados por el oficialismo, normativas que prohíben explícitamente cualquier tipo de limitación estatal sobre los valores y el comercio exterior de hidrocarburos.

Al mantener el precio interno contenido sin exigir a las operadoras petroleras que importen el volumen necesario para cubrir la alta demanda estacional, se genera un peligroso cuello de botella. De esta forma, se prioriza el control del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero se descuida por completo la garantía de abastecimiento para el mercado interno.

El rol del Estado y el impacto productivo

El ex funcionario remarcó que Argentina, al contar con una YPF de mayoría estatal, tiene la capacidad estructural para sostener un precio interno de combustibles competitivo frente a los valores internacionales sin que esto derive de manera inevitable en una crisis de stock.

La crítica central apunta a lo que Martínez define como una intervención “vergonzante” y a medias por parte del Gobierno. Las consecuencias de no resolver esta dualidad recaen directamente sobre los sectores productivos que movilizan la economía regional y nacional. Con el agro y el transporte en alerta, la advertencia es contundente: sin un Estado que logre garantizar de forma simultánea abastecimiento y precios justos, el riesgo de volver a sufrir faltantes paralizantes es cada día mayor.