Plan de obra pública: Gaido inauguró 40 cuadras de asfalto en Valentina Sur y anunció 70 más

El intendente capitalino habilitó un nuevo tramo pavimentado que transforma definitivamente la conectividad y la seguridad vial del barrio. Además de dejar inauguradas las obras de asfalto en Valentina Sur, el municipio confirmó el inicio inmediato de los trabajos para sumar otras 70 cuadras en el sector.

La Municipalidad de Neuquén continúa acelerando su ambicioso plan de pavimentación en los distintos barrios de la capital. En una jornada de festejo para los vecinos de la zona, el intendente Mariano Gaido encabezó el tradicional corte de cinta que dejó formalmente inauguradas 40 nuevas cuadras de asfalto en Valentina Sur, una obra histórica que cambia para siempre la fisonomía del lugar.

La llegada del pavimento representa un salto de calidad invaluable para las familias del barrio. Atrás quedan los inconvenientes respiratorios generados por el polvo en suspensión durante los días de viento, así como las complicaciones de transitabilidad y acumulación de barro que se producían ante cada temporal de lluvia.

Una transformación integral del barrio

Las obras de pavimentación en la capital neuquina no implican únicamente el vertido de la cinta asfáltica. Como es habitual en este tipo de intervenciones estructurales, los trabajos habilitados incluyeron el ordenamiento de todo el espacio público, contemplando la ejecución de cordones cuneta y, fundamentalmente, la sistematización de los desagües pluviales para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Este paquete de obras mejora de manera directa la conectividad interna de Valentina Sur, permitiendo un ingreso mucho más ágil y seguro para el transporte público de pasajeros, las ambulancias y los vehículos de las fuerzas de seguridad, integrando de mejor manera al barrio con las troncales que conectan hacia el centro de la ciudad.

El plan no se detiene: van por 70 cuadras más

Lejos de conformarse con las 40 cuadras estrenadas, el Ejecutivo local aprovechó la ocasión para redoblar la apuesta. Durante la recorrida, Gaido confirmó que, en paralelo a esta inauguración, los equipos viales ya comienzan con la ejecución de otras 70 cuadras de asfalto en el mismo sector.

Esta continuidad en los trabajos reafirma el compromiso de la actual gestión por llevar infraestructura básica a todos los rincones de Neuquén. Con frentes de obra activos a lo largo y ancho de la capital, el municipio busca consolidar una trama urbana moderna, equitativa y preparada para sostener el crecimiento constante que experimenta la ciudad.