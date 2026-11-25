Un estudio nacional de la consultora Analogías midió la intención de voto por espacio político y proyectó dos escenarios hipotéticos de segunda vuelta. La encuesta elecciones 2027 también relevó la imagen presidencial, el peso de los indecisos y las prioridades económicas de los consultados.

Un relevamiento nacional difundido por la consultora Analogías midió el pulso electoral a menos de un año de los comicios presidenciales y ensayó distintos cruces de cara a las elecciones 2027. El sondeo —realizado entre el 15 y el 18 de noviembre sobre 2.786 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2 %— refleja un escenario de alta paridad por espacio político y evalúa eventuales definiciones en segunda vuelta entre el presidente Javier Milei y dos referentes del peronismo: Axel Kicillof y Sergio Massa.

Escenarios de balotaje e intención de voto por espacio

Según los datos informados por la consultora, al medir la intención de voto general por espacio político se configura un empate técnico en la cima: la fuerza encabezada por Javier Milei reúne un 33,7 %, mientras que un eventual peronismo unificado alcanza el 33 %. Más atrás se ubican una alternativa integrada por gobernadores (6,1 %) y la izquierda (5,7 %), con un 3,1 % de voto en blanco y un 18,4 % de electores indecisos.

Al proyectar dos hipótesis de balotaje, el estudio de Analogías arrojó los siguientes resultados:

Kicillof vs. Milei: El gobernador bonaerense registra un 41,7 % de intención de voto frente al 35,7 % del jefe de Estado, lo que marca una brecha de seis puntos porcentuales. En este cruce, el 6,1 % optaría por el voto en blanco y el 16,5 % permanece indeciso.

El gobernador bonaerense registra un de intención de voto frente al del jefe de Estado, lo que marca una brecha de seis puntos porcentuales. En este cruce, el optaría por el voto en blanco y el permanece indeciso. Massa vs. Milei: El ex ministro de Economía suma un 40 % contra un 37,6 % del actual mandatario. Desde el propio análisis del sondeo se advierte que esa ventaja de 2,4 puntos se encuentra cerca del margen de error estadístico del estudio.

Continuidad, imagen de gestión y prioridades económicas

El informe de Analogías también indagó en el humor social respecto a la administración nacional. Ante la consulta sobre la continuidad del actual presidente, un 53,7 % se manifestó en contra, un 30,5 % expresó su respaldo y un 15,7 % indicó no tener una posición definida.

En cuanto a los niveles de valoración y posicionamiento político, el relevamiento detalló: