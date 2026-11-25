El Ejecutivo provincial confirmó que la totalidad de los salarios se acreditará en una sola jornada a través del BPN. Conocé qué gremios perciben la suba del 4 % en los haberes de noviembre en Neuquén y cuál es la situación particular del sector docente.

El Ministerio de Economía, Producción e Industria confirmó el cronograma de pagos para la administración pública provincial: los haberes de noviembre en Neuquén se abonarán en su totalidad este viernes 27. Al igual que en los últimos meses, la liquidación se concretará en una única jornada para todo el universo de agentes estatales.

Quiénes cobran con el 4 % de aumento

La liquidación de este mes incorporará una actualización salarial del 4 %, correspondiente al entendimiento alcanzado en julio pasado durante la mesa paritaria con los sindicatos ATE, UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

Desde el Ejecutivo aclararon, sin embargo, que este incremento específico no alcanzará al sector docente. El motivo responde a que el gremio ATEN suscribió un esquema paritario anterior que mantiene su propia pauta vigente hasta el 31 de enero de 2027 inclusive.

Sectores alcanzados y modalidad de acreditación

De acuerdo con lo informado oficialmente, el depósito del viernes 27 comprenderá de manera simultánea a:

Personal activo: Trabajadores de la administración pública central y de todos los organismos descentralizados.

Trabajadores de la administración pública central y de todos los organismos descentralizados. Sector pasivo: Jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Como es habitual, los montos estarán disponibles de forma directa en las cajas de ahorro que cada beneficiario posee en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).