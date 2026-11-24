El movimiento superó las reservas iniciales y generó un impacto económico estimado por encima de los 10 millones de dólares. Conocé qué eventos impulsaron el turismo en Neuquén y el balance oficial de la cartera provincial.

El último fin de semana largo dejó cifras sumamente alentadoras para el turismo en Neuquén. De acuerdo con el relevamiento preliminar del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la provincia alcanzó un promedio del 75 % de ocupación hotelera, recibiendo a más de 20.000 visitantes y registrando más de 50.000 pernoctes en todo el territorio.

El desempeño superó ampliamente el piso del 60 % de reservas con el que había iniciado el viernes, impulsado por el turismo de cercanía y una fuerte demanda espontánea. En términos financieros, el despliegue dejó un impacto económico estimado que podría superar los 10 millones de dólares para las economías locales.

Eventos y fiestas populares: los grandes motores

La distribución de turistas a lo largo de las distintas regiones neuquinas estuvo traccionada por una nutrida agenda de propuestas culturales y deportivas, complementada por la gastronomía regional, los vinos locales y las actividades al aire libre:

Alto Neuquén: La 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción volvió a posicionar a Chos Malal como el gran epicentro del norte provincial, llevando a la región a niveles de ocupación prácticamente plena.

La 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción volvió a posicionar a Chos Malal como el gran epicentro del norte provincial, llevando a la región a niveles de ocupación prácticamente plena. Corredor de los Lagos: El Gran Fondo Siete Lagos convocó a una gran cantidad de ciclistas y acompañantes entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El Gran Fondo Siete Lagos convocó a una gran cantidad de ciclistas y acompañantes entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Cordillera centro: Villa Pehuenia-Moquehue sumó un importante flujo de visitantes gracias al Motor Fest y distintas competencias deportivas.

El desafío de sostener la actividad todo el año

Al analizar los números, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, remarcó el efecto multiplicador que tiene la agenda de eventos sobre el empleo local. “Cada fiesta popular, cada competencia deportiva y cada evento que se organiza en nuestra provincia representa una oportunidad para generar trabajo y movimiento económico. Detrás de cada visitante hay un alojamiento, un restaurante, un comercio y muchas familias neuquinas que viven directa o indirectamente del turismo”, subrayó.

Desde la cartera provincial destacaron que estos resultados son fruto del trabajo articulado entre el Estado, los municipios, las cámaras empresariales y los prestadores privados, respaldado por inversiones en infraestructura y conectividad. “Neuquén viene construyendo una oferta turística cada vez más diversa y federal. El desafío es seguir generando motivos para que nos visiten durante todo el año”, concluyó Esteves.