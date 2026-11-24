El gobernador Rolando Figueroa recorrió el inicio de la pavimentación sobre la Ruta Provincial 8, un corredor de 51 kilómetros clave para vincular la Confluencia con Rincón de los Sauces. Conocé cómo se estructuran las obras viales en Vaca Muerta para descomprimir el tránsito hacia Añelo.

El despliegue de infraestructura para acompañar el ritmo de la cuenca hidrocarburífera sumó un nuevo frente de asfalto. El gobernador Rolando Figueroa recorrió los trabajos iniciales de pavimentación sobre la Ruta Provincial Nº 8, ejecutados por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A.

“Esta obra forma parte de una red provincial de más de 450 kilómetros que estamos construyendo y, en algunas partes, reconstruyendo en Vaca Muerta”, subrayó el mandatario al supervisar el avance de las máquinas.

Ruta 8: acceso asfaltado directo hacia Rincón de los Sauces

La intervención sobre la Ruta Provincial 8 abarca un total de 51 kilómetros, de los cuales los primeros 20 se ejecutarán en esta etapa inicial. Articulada con las tareas de pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 6, esta traza permitirá consolidar una conexión asfaltada directa entre Neuquén capital y Rincón de los Sauces.

El plan técnico sobre este corredor se divide en dos frentes principales:

Tramo norte: Pavimentación desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 6 hasta el sector conocido como Camino de la Tortuga.

Pavimentación desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 6 hasta el sector conocido como Camino de la Tortuga. Tramo sur: Repavimentación del segmento que une el empalme con la Ruta Provincial Nº 51 hasta la Ruta Provincial Nº 7, obra que incluye la construcción de una nueva intersección en el cruce de ambas arterias.

Descomprimir Añelo y ampliar la red energética

El coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, remarcó que estos trabajos son fundamentales para completar la vinculación entre las rutas provinciales 7, 8 y 17, sumándose a la ejecución del bypass de Añelo dentro de la red de más de 450 kilómetros de obras viales en Vaca Muerta.

En paralelo a la Ruta 8, la planificación provincial proyecta avanzar sobre otros dos corredores críticos: la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 51 (entre los empalmes con las rutas 8 y 17) y la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 7, desde el límite con Río Negro hasta su cruce con la 8.

Según destacó Figueroa, el objetivo central de este paquete de obras es descomprimir la saturación vehicular hacia Añelo, agilizar la circulación y acortar los tiempos de viaje, equilibrando las exigencias logísticas de la industria petrolera con la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente entre localidades.