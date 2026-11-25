Pese al desgaste acumulado por la seguidilla de partidos, Rodolfo Arruabarrena apostaría por mayoría de titulares para buscar el pase a cuartos de final. Conocé cuál es la principal incógnita en la formación de Boca ante Independiente Rivadavia y el sueño xeneize de la quíntuple corona.

Sin tiempo para relajarse tras los festejos internacionales, Boca Juniors vuelve al ruedo en el ámbito local. Esta noche recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura y, lejos de guardar piezas pese al exigente calendario, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene decidido poner en cancha a la base titular.

De cara al cruce eliminatorio, el cuerpo técnico mantiene prácticamente todo definido y solo resta despejar una incógnita en la zona media para confirmar la formación de Boca ante Independiente Rivadavia.

Paredes al límite: la única duda del “Vasco”

El interrogante pasa estrictamente por la condición física del capitán y referente futbolístico, Leandro Paredes, quien llega con lo justo tras el trajín de los últimos compromisos. Si el mediocampista no logra recuperarse al ciento por ciento para ir desde el arranque, su lugar será ocupado por Tomás Belmonte, acompañando a los indiscutidos Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

En el resto de las líneas no habría sorpresas. El arco volverá a estar custodiado por el colombiano Álvaro Montero, quien logró afianzarse definitivamente tras superar las críticas iniciales de su llegada. En el fondo se repetirá la defensa que ya sale de memoria, con Leandro Lozano y Lautaro Blanco por las bandas, y la dupla central integrada por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera.

En ataque, Arruabarrena ratificará el tridente conformado por la jerarquía de Sebastián Villa y Miguel Merentiel, sumado al desequilibrio del juvenil Tomás Aranda, una de las grandes revelaciones del plantel en este 2026.

El probable once y el objetivo de la quíntuple corona

De no mediar imprevistos de último momento, el Xeneize saldría al campo de juego con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El choque frente al conjunto mendocino representa un paso decisivo en una campaña que puede quedar grabada a fuego en la historia del club. Con el título de Campeón de Liga (por liderar la tabla anual) y la Copa Sudamericana ya en las vitrinas, Boca va por una inolvidable quíntuple corona en caso de conquistar también el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.