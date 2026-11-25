El Ministerio de Seguridad confirmó el llamado a licitación para llevar el sistema metropolitano de 1.680 a 3.028 dispositivos en cinco localidades. Conocé cómo funcionará la ampliación de la videovigilancia en Confluencia, el despliegue de 46 drones y el balance policial de 2026.

El Gobierno provincial avanza en una fuerte expansión tecnológica para reforzar la prevención del delito en el área metropolitana. Durante un encuentro con vecinos y representantes de comisiones vecinales, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, anunció junto a la cúpula de la Policía del Neuquén que la red de videovigilancia en Confluencia crecerá un 80 %, pasando de los 1.680 dispositivos actuales a un total de 3.028 cámaras operativas.

Red propia y cobertura en cinco localidades

La incorporación de 1.348 nuevas cámaras abarcará de forma directa a Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre, como parte de una hoja de ruta más amplia que apunta a alcanzar las 4.230 cámaras en todo el territorio neuquino antes de finalizar la actual gestión.

Para concretar el despliegue, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro Nicolini firmaron el Decreto 1882/2026, que autoriza el llamado a licitación pública. El pliego no solo contempla la compra de equipos de mayor resolución, sino también la adquisición de licencias que permitirán a la Provincia administrar su propia red de monitoreo y generar nuevos puestos de trabajo en los centros de control.

Vigilancia desde el aire: 46 drones en operación

En paralelo al sistema de cámaras fijas, las autoridades detallaron los alcances del Plan de Vigilancia Aérea. Según precisó Nicolini, la Policía del Neuquén, junto con las áreas de Fauna y Seguridad Vial, operan de manera articulada una flota de 46 drones conducidos por 63 pilotos habilitados.

El subdirector de la Dirección Seguridad Confluencia, Gustavo Pizarro, explicó que estos equipos realizan vuelos preventivos diurnos y nocturnos sobre barrios, rutas y accesos a las localidades. En la capital provincial, las imágenes se transmiten en tiempo real al Centro de Monitoreo Urbano, permitiendo a los operadores detectar movimientos en sectores donde no llegan las cámaras fijas y guiar con precisión a las patrullas en tierra.

El balance de operativos de 2026 en la región

La reunión también sirvió para presentar las cifras de gestión de las 20 unidades operativas que trabajan en la región Confluencia a lo largo del año:

Controles vehiculares: Se ejecutaron 8.837 operativos en los que se identificaron 35.729 rodados y se secuestraron 439.

Se ejecutaron 8.837 operativos en los que se identificaron 35.729 rodados y se secuestraron 439. Intervenciones especiales: Se llevaron adelante 252 operativos de alto impacto.

Se llevaron adelante 252 operativos de alto impacto. Presencia fija: Se distribuyeron nueve cabinas de vigilancia en puntos estratégicos de la región, siete de ellas blindadas.

Del intercambio con los referentes barriales —quienes plantearon inquietudes sobre los patrullajes y demandas específicas de cada sector— participaron también el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez; el subjefe de la Policía, comisario general Walter San Martín, e integrantes del Consejo Asesor Superior.