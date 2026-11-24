Del 27 al 29 de noviembre, la capital neuquina celebra la producción artesanal con 17 cervecerías, 19 foodtrucks, espectáculos en vivo y opciones libres de gluten. Conocé todos los detalles de Confluencia de Cervezas y cómo sumar un paseo en el Bus Turístico hasta el Balcón del Valle.

El Parque Jaime de Nevares volverá a convertirse en el epicentro de la producción artesanal y el encuentro familiar en la capital provincial. Los días 27, 28 y 29 de noviembre, de 18 a 00, se desarrollará la sexta edición de Confluencia de Cervezas, un clásico del calendario local que combinará 17 marcas cerveceras, patio gastronómico, juegos y música en vivo.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, remarcó que la propuesta “ya es un evento característico de la ciudad” y destacó su crecimiento sostenido. Tras recordar que en las últimas ediciones lograron convocar a unas 75.000 personas, el funcionario aseguró que el formato de tres jornadas alimenta las expectativas de superar esa marca este año.

Las 17 cervecerías confirmadas y la novedad libre de gluten

La grilla de productores reunirá a marcas locales —algunas compartiendo espacio pero debidamente identificadas— junto a cuatro cervecerías invitadas. En total, el público podrá recorrer los puestos de:

Productores participantes: Beyla, Bruselas, Borken, Kumpel, Mutisia, Immer, Tobogán, Klover, Owe, Mr Hops, Mono, Confluencia Brewer, Amios, Ramblo, Epulafquen, Gringa y Noscohue.

Pablo Méndez, uno de los titulares de Cervecería Owe e integrante del grupo organizador, adelantó que el predio contará con juegos, un escenario con espectáculos artísticos y una olimpiada cervecera. Además, subrayó una incorporación clave en la oferta de bebidas: “Este año invitamos a cuatro cervecerías, una de ellas con cervezas libres de gluten, que es muy interesante porque no estábamos cubriendo ese espacio”.

Gastronomía y paseos en el Bus Turístico

Para acompañar la propuesta cervecera, el predio dispondrá de un sector de mercado con 16 propuestas gastronómicas y 19 foodtrucks, además de puestos dedicados a jugos, licuados y tragos.

Como valor agregado, durante las tres jornadas funcionará el Bus Turístico de Neuquén con traslados hacia el mirador Balcón del Valle. El servicio operará de 18 a 21, con salidas a demanda desde el mismo parque y regreso al predio, permitiendo a vecinos y turistas combinar el recorrido cervecero con una vista panorámica de la ciudad.

Un impulso consolidado para el sector gastronómico

Desde el ámbito privado, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Joaquín García González, valoró la madurez que alcanzó el encuentro tras sus primeras ediciones. “Hoy es un evento que les permite a los gastronómicos, sobre todo a los cerveceros y a los carritos que participan, tener un ingreso adicional”, señaló. Asimismo, destacó que la convocatoria trasciende las fronteras de la capital, atrayendo visitantes de localidades vecinas para disfrutar al aire libre en los espacios verdes de Neuquén.