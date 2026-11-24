Las unidades se levantan en el sector Cuenca XV Intermedia (Z1) bajo el plan Neuquén Habita y ya registran un 15 % de ejecución. Conocé los detalles de las nuevas viviendas en Neuquén capital y cómo avanzan las adjudicaciones de los Créditos Hipotecarios Provinciales.

El plan provincial de soluciones habitacionales suma un nuevo frente de obra en el oeste de la ciudad. A través del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el IPVU-ADUS, el Ejecutivo avanza en la edificación de 46 nuevas viviendas en Neuquén capital, emplazadas en el sector Cuenca XV Intermedia (Z1).

La intervención, enmarcada en el programa Neuquén Habita, cuenta con un presupuesto oficial de 4.564.551.003 pesos ejecutados mediante el IPVU. Según el relevamiento técnico actual, los trabajos registran un avance acumulado del 15 % y tienen fecha de finalización prevista para 2028.

Características de las unidades y consolidación en Z1

El proyecto no solo contempla el levantamiento de los inmuebles, sino también su integración plena a la trama urbana. Los detalles técnicos y el contexto de expansión en la zona incluyen:

Diseño funcional: Cada vivienda posee 59 metros cuadrados cubiertos desarrollados en una sola planta, distribuidos en cocina comedor, baño y dos dormitorios.

Cada vivienda posee 59 metros cuadrados cubiertos desarrollados en una sola planta, distribuidos en cocina comedor, baño y dos dormitorios. Servicios básicos: La obra abarca las conexiones domiciliarias a las redes de agua potable, cloacas y energía eléctrica.

La obra abarca las conexiones domiciliarias a las redes de agua potable, cloacas y energía eléctrica. Planificación integral: Estas 46 unidades integran un paquete mayor de 158 casas licitadas durante 2026 para Cuenca XV Intermedia que ya están en marcha. Se suman, además, a las 102 soluciones habitacionales ya finalizadas y entregadas en el sector, tras el reciente acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa donde se otorgó una segunda tanda de 50 llaves.

Créditos Hipotecarios Provinciales: más de 4.200 inscriptos

En paralelo a la obra pública directa, la Provincia sostiene el acompañamiento a las familias mediante los Créditos Hipotecarios Provinciales, una línea de financiamiento no bancario solventada con recursos propios bajo un esquema de recupero solidario.

La herramienta ya superó los 4.200 inscriptos en todo el territorio neuquino —con más de 1.300 postulantes concentrados en Neuquén capital— y comenzó a transitar la etapa de primeras adjudicaciones y desembolsos destinados a la construcción, ampliación y refacción de hogares.