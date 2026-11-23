Tras superar 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y cortar una sequía internacional de 18 años, el plantel xeneize aterriza en Ezeiza durante los primeros minutos del lunes. Conocé los detalles del regreso de Boca campeón, la evolución de Leandro Paredes y la expectativa por los festejos.

La delegación de Boca Juniors ya vuela de vuelta hacia la Argentina con el trofeo internacional más esperado en las manos. Luego de imponerse con autoridad por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el equipo conducido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza entre las 00:00 y las 00:30 de este lunes 23 de noviembre.

La consagración en tierras colombianas marca un punto de inflexión en la historia reciente del club: el Xeneize conquistó la tercera Copa Sudamericana de sus vitrinas —sumándose al bicampeonato logrado en 2004 y 2005— y quebró una racha de 18 años sin levantar trofeos internacionales. Para el cuerpo técnico de Arruabarrena, además, significa la segunda vuelta olímpica en pocas semanas tras haberse coronado campeón de liga, en un segundo semestre de 2026 que todavía mantiene abiertos otros frentes de competencia.

El susto de Leandro Paredes que modificó el itinerario

El cronograma original de vuelta debió reajustarse sobre la marcha. Tras una noche larga en Colombia, la delegación optó por postergar el vuelo de retorno hasta la tarde de este domingo debido al inconveniente de salud que sufrió el capitán Leandro Paredes.

El mediocampista se desvaneció mientras brindaba una entrevista televisiva tras la finalización del encuentro, afectado por el agobiante calor de Barranquilla. Por precaución, el futbolista recibió suero y permaneció algunas horas bajo observación médica hasta recibir el alta para emprender el viaje junto al resto de sus compañeros.

Vigilia en Ezeiza y misterio por el micro descapotable

Aunque la prioridad inmediata del cuerpo técnico es garantizar el descanso del plantel luego del desgaste físico y los festejos en el hotel, el clima en Buenos Aires anticipa una recepción multitudinaria. A través de las redes sociales, numerosos hinchas comenzaron a autoconvocarse en los alrededores de Ezeiza para saludar a los campeones apenas pisen suelo argentino.

Si bien desde la dirigencia no se informó oficialmente un cronograma de celebración masiva, un detalle alimentó la ilusión de los simpatizantes: en las últimas horas se vio ingresar a Boca Predio un micro descapotable ploteado con la inscripción “campeones”, lo que abre la puerta a una caravana para exhibir la copa ante su gente.