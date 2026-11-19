Ante el Colegio de Contadores, el gobernador trazó la hoja de ruta financiera del Ejecutivo. Proyectó eliminar el déficit de obra pública para 2028 y adelantó cómo el salto exportador de Vaca Muerta permitirá redefinir el futuro de la deuda pública de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa presentó este miércoles ante el Colegio de Contadores de Neuquén un informe detallado sobre el estado de las cuentas fiscales, la evolución de los compromisos financieros y las proyecciones macroeconómicas de la provincia hacia el final de la década.

Uno de los datos centrales de la exposición fue el horizonte previsto para la deuda pública de Neuquén: el Ejecutivo proyecta llegar a 2030 con un stock de 1.288 millones de dólares, un nivel prácticamente idéntico a los 1.263 millones de dólares que la gestión recibió al asumir en diciembre de 2023. Sin embargo, el mandatario subrayó un cambio estructural tanto en el destino como en el costo del crédito.

“Comenzamos a tomar deuda para hacer infraestructura, no deuda para gastos corrientes”, enfatizó Figueroa. Según precisó, el reordenamiento financiero permitió reducir la tasa ponderada promedio de los compromisos de un 10 % a cerca del 6,5 %. “Tenemos el 17 % del presupuesto comprometido. No es lo mismo tener el 83 % del presupuesto comprometido. La Provincia tiene otro tipo de solvencia”, afirmó.

Deuda de infraestructura en cero para 2028

En paralelo a los compromisos financieros, el gobernador repasó el cronograma para saldar el atraso en obra pública. Indicó que Neuquén cerrará 2026 con un déficit de infraestructura estimado en 2.400 millones de dólares, pero ratificó la meta de ejecutar una reducción progresiva que permita llegar a 2028 sin deuda en este rubro, evitando trasladar costos financieros de manera indefinida a futuras gestiones.

El impulso de Vaca Muerta y el dilema de 2029-2030

El esquema fiscal proyectado se apoya en el fuerte salto de regalías que traerá la expansión hidrocarburífera, acelerada —según destacó el mandatario— por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El calendario de ingresos contempla dos hitos principales:

Desde 2027: Un incremento sustancial de recursos impulsado por la entrada en operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Un incremento sustancial de recursos impulsado por la entrada en operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Entre 2029 y 2030: El protagonismo del Gas Natural Licuado (GNL) como nuevo motor exportador.

Bajo este escenario, el Ejecutivo proyecta una expansión escalonada del superávit provincial, que pasaría de un rango de 600 a 1.600 millones en una primera etapa, para luego saltar de 1.800 a 4.200 millones a medida que maduren las inversiones energéticas.

Esa acumulación de excedentes colocará a la provincia ante una definición estratégica en el bienio 2029-2030: destinar los recursos a cancelar anticipadamente la totalidad de la deuda pública o conformar un fondo de inversión de largo plazo cuya rentabilidad supere el costo del financiamiento vigente.

El crecimiento demográfico reflejado en la matrícula

Por su parte, el referente del Colegio de Contadores, Juan Uribe, valoró el encuentro y aportó un dato concreto sobre el impacto del crecimiento provincial en el sector profesional. “Hace 5 años éramos 1.600 matriculados y hoy estamos en 2.200. El 40 % de la gente que se matricula no son solamente colegas de Neuquén, sino que vienen de otras provincias”, detalló, concluyendo que el desarrollo económico dejó de ser una proyección: “Antes se hablaba en potencial, ahora ya lo estamos viendo”.