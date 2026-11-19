El gobernador Rolando Figueroa anunció que el compromiso final de inversión se rubricará en Buenos Aires. El corazón del proyecto GNL en Neuquén será una planta separadora de gases en Cutral Co y Plaza Huincul que demandará más de 7.000 millones de dólares y generará 5.000 puestos de trabajo.

La hoja de ruta para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo ya tiene día marcado en el calendario. Durante una recorrida por la Comarca Petrolera, el gobernador Rolando Figueroa confirmó que el próximo 30 de noviembre se firmará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el compromiso final de inversión del proyecto GNL en Neuquén, una iniciativa que calificó como “la inversión privada más importante de la historia de nuestro país”.

El núcleo operativo de este desarrollo energético quedará radicado entre Cutral Co y Plaza Huincul, donde se construirá una mega planta separadora de gases. Según precisó el mandatario, la infraestructura requerirá un desembolso superior a los 7.000 millones de dólares y demandará alrededor de 5.000 trabajadores durante su etapa constructiva. A escala macroeconómica, el emprendimiento habilitará un canal estable para la comercialización internacional del gas neuquino, aportando previsibilidad a mediano y largo plazo para toda la cuenca.

Una revancha histórica para Cutral Co y Plaza Huincul

Acompañado por los intendentes Ramón Rioseco (Cutral Co) y Claudio Larraza (Plaza Huincul), Figueroa subrayó el peso simbólico y económico de radicar la industrialización en origen, en una región golpeada décadas atrás por la privatización de YPF y por proyectos que nunca llegaron a concretarse.

“No nos olvidemos lo que ocurrió acá hace 30 años. Había desesperanza y desazón con la privatización de YPF, con una planta que no se hizo”, recordó el gobernador. En esa línea, llamó al entramado productivo local a alistarse para el salto de escala que se avecina: “La planta que se va a construir acá es el futuro de Cutral Co y Plaza Huincul. Va a volver la actividad económica. Las empresas tienen que prepararse para poder proveer lo que se va a demandar”.

Agenda de obras y servicios en la Comarca

El anuncio energético se dio en el marco de una extensa agenda territorial en ambas localidades, donde las autoridades provinciales y municipales supervisaron e inauguraron distintos proyectos de infraestructura social, educativa y de seguridad: