El segundo informe del Centro de Información Urbana confirmó un salto en la velocidad de circulación en cruces clave gracias a la “Onda Verde”. Además, los semáforos inteligentes en Neuquén sumaron siete kilómetros sobre Avenida Mosconi y encendieron una alerta por excesos de velocidad de madrugada.

La modernización del sistema vial en la capital provincial comenzó a arrojar resultados medibles en las horas de mayor congestión. Según el segundo relevamiento del Centro de Información Urbana —inaugurado en agosto pasado—, la implementación de semáforos inteligentes en Neuquén permitió mejorar en un 13 % la fluidez del tránsito en intersecciones estratégicas de la ciudad.

Los datos fueron presentados por la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional del municipio, Noelia Rueda Cáceres, quien vinculó el avance a las decisiones operativas sobre los ciclos semafóricos y a la prioridad otorgada a la “Onda Verde” sobre la calle Doctor Ramón. La funcionaria remarcó además que estos índices seguirán optimizándose a medida que concluyan las obras en el Acceso Norte.

Mayor velocidad en los cruces críticos

El monitoreo reflejó una agilización sostenida dentro de los límites permitidos para avenidas en los puntos más conflictivos del microcentro y la zona norte:

La Rioja y Doctor Ramón / Avenida Argentina y Doctor Ramón: La velocidad mínima registrada trepó de un rango de entre 20 y 24 km/h a ubicarse entre los 27 y 28 km/h. En el cruce con La Rioja, la proporción de vehículos que logran superar los 20 km/h en hora pico saltó del 18 % al 30 %.

La velocidad mínima registrada trepó de un rango de entre 20 y 24 km/h a ubicarse entre los 27 y 28 km/h. En el cruce con La Rioja, la proporción de vehículos que logran superar los 20 km/h en hora pico saltó del 18 % al 30 %. Leloir y Avenida Argentina: La velocidad media de ingreso en horario pico alcanzó los 28,5 km/h, lo que representa una mejora del 10 % en comparación con septiembre.

Desembarco en Avenida Mosconi y récord de vehículos

Uno de los hitos más relevantes del informe es la expansión del sistema hacia el corredor de Avenida Mosconi. El municipio ya completó la instalación del equipamiento inteligente a lo largo de siete kilómetros, en el tramo comprendido entre las calles Gatica y Futaleufú. Según estimó Rueda Cáceres, las primeras mejoras en los tiempos semafóricos de esa arteria podrán percibirse dentro de un mes. En paralelo, se sumaron pantallas de información dinámica con cámaras de control de flujo en la esquina de Avenida Argentina y Avenida Olascoaga.

El relevamiento también dejó en evidencia la magnitud del parque automotor local: en Leloir y Avenida Argentina se contabilizaron 46.600 vehículos por día hábil, acumulando un total de 1,27 millones de pasadas durante octubre. En tanto, en La Rioja y Doctor Ramón el flujo matutino trepó a 4.060 vehículos por hora, un 7 % por encima de la medición anterior.

Alerta por excesos de velocidad durante la madrugada

Más allá de los avances diurnos, los sensores del Centro de Información Urbana detectaron una conducta de alto riesgo durante la noche, especialmente en torno a las 3 de la mañana. Los registros captaron vehículos circulando a más de 100 e incluso 120 kilómetros por hora en arterias urbanas donde el máximo permitido oscila entre 40 y 60 km/h.

“Son velocidades que realmente nos preocupan mucho y seguramente vamos a estar tomando alguna decisión para coordinar los semáforos en horario nocturno y evitar que se produzcan estas situaciones”, advirtió Rueda Cáceres.