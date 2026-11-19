Policía, Bomberos especializados en altura y personal del SIEN trabajan desde media mañana en la intersección de Buenos Aires y Alberdi. El operativo en el centro de Neuquén se activó tras el llamado de vecinos que escucharon gritos provenientes de un octavo piso.

Un amplio operativo en el centro de Neuquén generó fuerte conmoción durante la mañana de este jueves 19 de noviembre, a pocas cuadras del Monumento a San Martín. El despliegue de emergencia comenzó cerca de las 10:00 en un edificio de altura ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y Alberdi.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, la intervención se activó luego de que vecinos de la zona dieran aviso a las autoridades tras escuchar gritos. La alerta indicaba que una mujer atravesaba una situación crítica en el octavo piso del inmueble, con intenciones de arrojarse al vacío.

Intervención de los equipos de rescate

Ante la gravedad del escenario, se montó de inmediato un cordón preventivo en el sector con la participación coordinada de efectivos de la Policía de Neuquén, personal médico del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén) y una dotación del cuerpo de Bomberos especializada en rescates en altura.

Al tratarse de una noticia en desarrollo, los equipos continúan trabajando en el edificio y aún no se ha difundido un parte oficial sobre el estado de salud de la mujer ni sobre el desenlace del procedimiento.