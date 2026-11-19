Con ingresos calculados en 11,4 billones de pesos y un saldo positivo estimado en 200.000 millones, la cámara dio luz verde a la hoja de ruta financiera enviada por el Ejecutivo. El Presupuesto 2027 de Neuquén destinará 1.800 millones de dólares para ejecutar 745 obras en todo el territorio.

La Legislatura provincial dio este miércoles un paso clave para la gestión del próximo año al aprobar en general el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 de Neuquén. La iniciativa, remitida por el gobernador Rolando Figueroa, consolida por tercer ejercicio consecutivo un esquema financiero con superávit fiscal y coloca a la obra pública como el principal motor de la inversión estatal.

De acuerdo con los números que respaldan la norma, el cálculo contempla recursos totales por 11,4 billones de pesos frente a gastos proyectados por 11,1 billones, lo que arroja un resultado financiero favorable estimado en 200.000 millones de pesos. Desde el Ejecutivo señalaron que este equilibrio busca garantizar el funcionamiento regular del Estado, continuar cancelando la deuda pública heredada y sostener el ritmo de inversiones en infraestructura.

Inversión histórica: 745 obras en todas las regiones

El eje central de la planificación económica para 2027 radica en una asignación de 1.800 millones de dólares destinados exclusivamente a obra pública, una cifra que iguala todo lo invertido durante los primeros tres años de la actual administración. El paquete contempla la ejecución de 745 proyectos distribuidos territorialmente para revertir atrasos históricos en materia escolar, habitacional, vial y sanitaria.

El reparto de las principales partidas de infraestructura quedó estructurado de la siguiente manera:

Plan vial provincial: Concentrará el 27,6 % de la inversión total en infraestructura para modernizar rutas y mejorar la conectividad entre localidades.

Concentrará el 27,6 % de la inversión total en infraestructura para modernizar rutas y mejorar la conectividad entre localidades. Generación y distribución de energía: Absorberá el 20,4 % de los fondos asignados al área.

Absorberá el 20,4 % de los fondos asignados al área. Educación, Cultura y Deportes: Contará con partidas superiores a los 324.000 millones de pesos, sumadas a fondos específicos para agua, saneamiento, vivienda y urbanización.

Conectividad eléctrica y el proyecto ALIVILLA

Dentro del capítulo energético, el presupuesto apunta a saldar lo que el gobernador definió como una “deuda moral”: la contradicción de que, siendo Neuquén la principal productora energética del país, numerosas localidades aún carecen de acceso pleno a redes de gas y electricidad. En esa línea, se sostendrán las obras de las empresas públicas provinciales y la aplicación de la Tarifa Neuquina, el esquema diferencial que reduce el costo de la factura eléctrica tanto para los usuarios del EPEN como para las cooperativas locales.

Entre los proyectos estratégicos más relevantes que financiará la ley se destaca la construcción de ALIVILLA, una línea de alta tensión de 90 kilómetros de extensión que permitirá conectar definitivamente a Villa Traful y Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Finalmente, el texto aprobado garantiza las partidas operativas necesarias para sostener los servicios esenciales de Salud, Educación y Seguridad en toda la provincia.