El gobierno provincial autorizó a YPF a transferir sus concesiones a la sociedad UPCO, garantizando un piso de inversiones superior a los 525 millones de dólares. Conocé cómo se desarrollarán los 38 pozos destinados a abastecer de gas al proyecto Argentina LNG.

El gobierno de la provincia del Neuquén dio luz verde a uno de los movimientos corporativos más importantes para el futuro energético del país. A través de tres decretos oficiales, la Provincia autorizó a YPF a ceder el 100 % de su participación en cinco áreas de explotación no convencional de Vaca Muerta a favor de la firma UPCO ARLNG I S.A.U.

Los bloques involucrados en esta operación son Las Tacanas I y II, Aguada Villanueva Norte y Meseta Buena Esperanza I y II. La totalidad del gas natural que se extraiga de estas concesiones estará destinado de forma exclusiva a abastecer el megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) hacia mercados de ultramar, conocido como Argentina LNG.

Esta cesión societaria se enmarca dentro de la normativa de la Ley 3566, que habilitó a las empresas a inscribirse como “Vehículo de Proyecto Único” bajo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), asumiendo la totalidad de los derechos y obligaciones pautados con la provincia.

Garantías ambientales y el rol operativo de YPF

Si bien UPCO reemplazará formalmente a YPF como titular de las concesiones —que habían sido consolidadas este año tras un intercambio de activos con Pluspetrol—, la compañía nacional no se desvinculará del terreno. Como condición ineludible exigida por la Subsecretaría de Hidrocarburos, YPF continuará siendo la operadora técnica de las cinco áreas.

A su vez, el acuerdo firmado obliga a YPF a respaldar a la nueva sociedad con una garantía de asistencia financiera de hasta 50 millones de dólares para asegurar el flujo de los trabajos. Sin embargo, el dato más relevante a nivel local radica en las cláusulas de protección territorial: YPF funcionará como garante ilimitado ante cualquier obligación de remediación o reparación por eventuales daños ambientales que pudieran ocurrir durante la extracción.

El mapa de las inversiones: 38 nuevos pozos

La transferencia técnica no modificó un solo dígito de los compromisos de inversión firmados con el Estado neuquino. El plan piloto global ratifica una inyección total de 525,42 millones de dólares para la perforación y terminación de 38 pozos horizontales, distribuidos geográficamente de la siguiente manera: