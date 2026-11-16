El conjunto neuquino se presentará el próximo viernes 20 de noviembre en Mood Live. El espectáculo repasará los grandes clásicos de la mítica agrupación de Seattle, destacando la intensidad del género grunge.

La agrupación neuquina Release, reconocida por su tributo a Pearl Jam, se presentará en la ciudad de Neuquén para celebrar sus 10 años de trayectoria ininterrumpida sobre los escenarios. El concierto conmemorativo está programado para el próximo viernes 20 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas, y tendrá lugar en las instalaciones de Mood Live.

Formada en el año 2016 en Neuquén Capital, la banda se propuso desde sus inicios rendir homenaje al mítico grupo de Seattle con respeto y una imponente puesta en escena. La formación actual está integrada por Marcos Tarifeño en voz, Roni Colipe y Sebastián de Urrutia en guitarras, Germán Francia en bajo y voces, Alejandro Tarifeño en batería, y Martín Herrera en teclados y voces.

Según destacan desde su entorno, el conjunto se caracteriza por recrear fielmente la crudeza, la emotividad y la intensidad del sonido grunge. A lo largo de esta década, la agrupación ha participado durante dos años consecutivos en el escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia, compartiendo cartel con referentes como Divididos, WOS, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo y No Te Va Gustar. Asimismo, han consolidado su propuesta tras llevar su espectáculo a reconocidas salas a nivel nacional como The Roxy, Strummer, City Bar y La Casa de Luca Prodan.

Las entradas para asistir a este evento ya se encuentran a disposición del público. Los tickets pueden adquirirse de manera digital a través de la plataforma Protickets.com.ar, o de forma presencial en la boletería del recinto, ubicada en la calle Ministro González 40. El horario de atención física se divide en dos turnos: de martes a sábado por la mañana, entre las 10:00 y las 14:00 horas, y de miércoles a domingo por la tarde, de 19:00 a 23:00 horas.