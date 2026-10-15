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Dillom presentará su tercer disco “La Nueva Violencia” en Neuquén

RECITALES
Redacción
Autor: Redacción
1 min.lectura

El artista actuará el próximo sábado 21 de noviembre en Mood Live. El espectáculo recorrerá su más reciente trabajo discográfico, una obra caracterizada por fusionar post-punk, rock y electrónica industrial.

El cantante y compositor Dillom arribará a la ciudad de Neuquén el próximo sábado 21 de noviembre para presentar oficialmente “La Nueva Violencia”, su tercer álbum de estudio. El concierto se llevará a cabo a partir de las 21:00 horas en el escenario de Mood Live.

Este nuevo trabajo discográfico es descripto por su equipo de producción como el más salvaje, ruidoso y divertido de su carrera. Grabado durante dos semanas en una casona del año 1860, el álbum nació de una experiencia de convivencia total. La producción, a cargo de Fermín Ugarte y el propio artista, apostó por el equipamiento analógico y procesos poco convencionales, capturando la intensidad sonora por sobre la prolijidad, al punto de que los ecos y resonancias de la propia casa se integraron como instrumentos en las canciones.

Musicalmente, la obra dialoga con el post-punk, el rock and roll y la electrónica industrial. La presentación en vivo promete traducir este complejo universo sonoro mediante guitarras llevadas al límite, bajos distorsionados y capas de ruido, conformando una puesta en escena donde el intérprete transita desde el grito y la furia hasta las melodías más emotivas. El repertorio incluirá nuevas canciones como “Vedette”, “Superdiversión”, “Papá se volvió loco”, además de pasajes más reflexivos presentes en temas como “Souvenir”, “Maniquí” y “Amigos”.

Un aspecto destacado de “La Nueva Violencia” es la participación de artistas internacionales y nacionales como St. Vincent, Sebastian Murphy (Viagra Boys), Dickhead Mehrtens (Amyl and the Sniffers), Miranda! y Juana Aguirre. Estas intervenciones no figuran como colaboraciones tradicionales en la lista de temas, sino que se integran como una complicidad artística auténtica frente a las lógicas de la industria musical actual.

El evento tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en Ministro González 40. La apertura de puertas está programada para las 20:00 horas. Las entradas anticipadas pueden adquirirse mediante la plataforma web protickets.com.ar o en la boletería física de Mood Live, que también habilitará la venta de tickets en puerta a partir de las 21:00 horas el día de la función.

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