Dillom presentará su tercer disco “La Nueva Violencia” en Neuquén

El artista actuará el próximo sábado 21 de noviembre en Mood Live. El espectáculo recorrerá su más reciente trabajo discográfico, una obra caracterizada por fusionar post-punk, rock y electrónica industrial.

El cantante y compositor Dillom arribará a la ciudad de Neuquén el próximo sábado 21 de noviembre para presentar oficialmente “La Nueva Violencia”, su tercer álbum de estudio. El concierto se llevará a cabo a partir de las 21:00 horas en el escenario de Mood Live.

Este nuevo trabajo discográfico es descripto por su equipo de producción como el más salvaje, ruidoso y divertido de su carrera. Grabado durante dos semanas en una casona del año 1860, el álbum nació de una experiencia de convivencia total. La producción, a cargo de Fermín Ugarte y el propio artista, apostó por el equipamiento analógico y procesos poco convencionales, capturando la intensidad sonora por sobre la prolijidad, al punto de que los ecos y resonancias de la propia casa se integraron como instrumentos en las canciones.

Musicalmente, la obra dialoga con el post-punk, el rock and roll y la electrónica industrial. La presentación en vivo promete traducir este complejo universo sonoro mediante guitarras llevadas al límite, bajos distorsionados y capas de ruido, conformando una puesta en escena donde el intérprete transita desde el grito y la furia hasta las melodías más emotivas. El repertorio incluirá nuevas canciones como “Vedette”, “Superdiversión”, “Papá se volvió loco”, además de pasajes más reflexivos presentes en temas como “Souvenir”, “Maniquí” y “Amigos”.

Un aspecto destacado de “La Nueva Violencia” es la participación de artistas internacionales y nacionales como St. Vincent, Sebastian Murphy (Viagra Boys), Dickhead Mehrtens (Amyl and the Sniffers), Miranda! y Juana Aguirre. Estas intervenciones no figuran como colaboraciones tradicionales en la lista de temas, sino que se integran como una complicidad artística auténtica frente a las lógicas de la industria musical actual.

El evento tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en Ministro González 40. La apertura de puertas está programada para las 20:00 horas. Las entradas anticipadas pueden adquirirse mediante la plataforma web protickets.com.ar o en la boletería física de Mood Live, que también habilitará la venta de tickets en puerta a partir de las 21:00 horas el día de la función.