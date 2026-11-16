La agrupación que recrea fielmente la estética y el sonido de la banda británica actuará el jueves 19 de noviembre en Mood Live. El grupo cuenta con una vasta trayectoria internacional, incluyendo presentaciones en el mítico Cavern Club de Liverpool.

La agrupación The Turners, consolidada como uno de los tributos sudamericanos más destacados a la banda británica Arctic Monkeys, arribará a la ciudad de Neuquén el próximo jueves 19 de noviembre. El concierto se llevará a cabo a partir de las 21:00 horas en las instalaciones de Mood Live.

Nacida con el objetivo de recrear de manera integral la experiencia de los conciertos del conjunto liderado por Alex Turner, la banda propone un recorrido musical, estético y escénico por las distintas etapas de su carrera. Su nivel de fidelidad les ha permitido trascender las fronteras nacionales, llegando a presentarse en Inglaterra durante el año 2022, con actuaciones destacadas en Londres y en el histórico Cavern Club de la ciudad de Liverpool.

Uno de los aspectos más celebrados de esta propuesta es la interpretación de su vocalista principal, cuya notable similitud tanto vocal como escénica con Alex Turner ha captado la atención del público. Dicha particularidad cobró especial notoriedad a nivel nacional tras su participación en el certamen televisivo “La Voz Argentina”, donde generó gran repercusión por su parecido y pudo compartir su vínculo con el universo de la banda británica, incluyendo un encuentro personal con el propio Turner en el año 2019.

El evento tendrá lugar en el recinto ubicado en Ministro González 40. Según detallaron desde la organización, la apertura de puertas está programada para las 20:00 horas, mientras que a las 21:00 horas se habilitará la venta de tickets en puerta. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles al público y pueden adquirirse de manera online mediante la plataforma protickets.com.ar o de forma presencial en la boletería del establecimiento.