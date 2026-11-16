El gobernador delineó las metas estratégicas de su gestión con el foco puesto en transformar la riqueza de Vaca Muerta en bienestar ciudadano. Conocé los detalles de Neuquén Próximo, el ambicioso plan que promete eliminar el déficit de obra pública para 2028 y cancelar la totalidad de la deuda provincial en 2030.

Con el objetivo de anticipar los desafíos demográficos y convertir el crecimiento económico en bienestar tangible para la población, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la presentación del plan estratégico Neuquén Próximo y la Agenda Neuquén 2030.

La iniciativa busca establecer prioridades y proyectos que orienten el desarrollo integral de la provincia, articulando tres horizontes temporales bien definidos: la Acción Temprana 2026, la Agenda 2030 y la Visión 2050.

“Este programa no es para llenar libros. Es la hoja de ruta que tenemos que analizar cada uno de los años que vamos transcurriendo”, aseguró el mandatario provincial, dejando en claro que “el desafío no es de una persona, del COPADE o de un partido político”, sino de carácter generacional. “Acá existe una provincia de pie que ha elegido el rumbo del crecimiento. La construcción del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”, remarcó.

El rojo heredado: deuda financiera y atraso en obras

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el diagnóstico económico. Figueroa recordó que al asumir la gestión se encontró con una deuda pública consolidada de 1.263 millones de dólares, de los cuales el 55 % se había destinado exclusivamente a cubrir gastos corrientes. A esto se le sumó una deuda “invisible” o no registrada contablemente: el déficit histórico en infraestructura.

Tras cuantificar el faltante en cloacas, gas, rutas y servicios básicos, el gobierno determinó que la deuda en obra pública alcanzaba los 4.000 millones de dólares. Según las proyecciones oficiales, para fines de este año la gestión logrará haber cancelado la mitad de la deuda financiera heredada y estará cerca de saldar el 50 % de la deuda en infraestructura ciudadana.

Hacia 2028: déficit cero y creación de un fondo soberano

La primera gran meta temporal establecida en la hoja de ruta de Neuquén Próximo es el año 2028. Para esa fecha, el gobierno provincial proyecta eliminar por completo el déficit de infraestructura, apalancado por megaobras en ejecución como la provisión de agua potable para toda la región Confluencia hasta 2050 (que demanda una inversión de 42 millones de dólares).

Una vez saldada la deuda con los ciudadanos, el superávit fiscal permitirá constituir un fondo soberano. Este instrumento financiero servirá como resguardo ante una eventual caída de los ingresos provinciales y como motor para reinvertir en obras necesarias y actividades productivas a largo plazo.

2030: cancelación total de la deuda y crecimiento sostenido

El objetivo máximo a mediano plazo está fijado en 2030, año en el que Neuquén estaría en condiciones de cancelar la totalidad de su deuda pública.

Con un Producto Bruto Interno (PBI) que actualmente crece al 12 % anual —duplicando el promedio histórico de la Argentina—, Figueroa trazó un panorama sumamente optimista para la región: “Sin deuda de infraestructura, sin deuda mal tomada, con la constitución de un fondo soberano y la economía multiplicada por dos, indudablemente vamos a tener otra provincia. Para eso nos tenemos que preparar”.