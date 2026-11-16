Durante la Asamblea Ordinaria de Delegados, se aprobó de forma unánime el balance anual que permitió sanear el patrimonio de la cooperativa. Además de confirmar a la nueva conducción, el presidente adelantó la llegada de tecnología china para levantar casas modulares y el regreso del histórico proyecto “Calf Hogar”

En un encuentro clave para el futuro institucional de la cooperativa eléctrica más grande de la provincia, los 99 delegados distritales que participaron de la Asamblea Ordinaria ratificaron la continuidad de Marcelo Severini como presidente de CALF. La reunión, celebrada este sábado 14 de noviembre por la mañana en el Salón Socios Fundadores, sirvió como escenario para aprobar por unanimidad la Memoria y el Balance General. Toda la información detallada de la jornada quedó plasmada en el archivo “Asamblea Delegados CALF_14-11-2026.docx”.

El ejercicio económico, finalizado el 30 de junio de 2026, arrojó un resultado positivo que le permitió a la entidad absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios pasados y sanear definitivamente su patrimonio neto. “Este avance fortalece su solvencia y su capacidad de acceso al financiamiento, mientras que la gestión de los recursos financieros continuará exigiendo prudencia”, destacó Severini ante los representantes distritales.

Un salto hacia las viviendas modulares

Sin embargo, el anuncio más resonante de la asamblea estuvo vinculado a un rubro inédito para la gestión reciente. El titular de CALF confirmó que está en camino hacia Neuquén una máquina adquirida en China, diseñada específicamente para la construcción de viviendas modulares.

“Ya se trabaja en un proyecto de 90 viviendas bajo esa metodología que es más económica, más rápida y con la potencialidad de ser renovable”, precisó el presidente de la institución. Además de esta apuesta habitacional, Severini anunció la decisión de retomar el histórico proyecto de “Calf Hogar” y remarcó que la cooperativa ampliará su participación en la ciudad sumando nuevos servicios vinculados a la conectividad, las energías renovables y los medios de pago.

Así quedó conformado el nuevo Consejo de Administración

Bajo la consigna “Defender lo propio, construir lo que viene”, la asamblea remarcó el valor de la autonomía y la independencia como pilares del movimiento cooperativo. Tras la finalización del encuentro, el renovado Consejo de Administración formalizó la distribución de sus cargos jerárquicos de la siguiente manera: