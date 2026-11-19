El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa supervisaron el avance de los trabajos, que marchan a un ritmo superior al previsto. Conocé cuándo finalizan las tareas en el Acceso Norte de Neuquén y qué nuevas intervenciones viales se proyectan para agilizar el ingreso a la capital.

La transformación vial del ingreso a la capital neuquina ya tiene fecha de estreno. Tras recorrer esta mañana el frente de obra y dialogar con los operarios, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa verificaron que el ritmo de ejecución supera los plazos originales y confirmaron que el Acceso Norte de Neuquén quedará habilitado al tránsito en los primeros días de enero de 2027.

Según precisó el jefe comunal, los trabajos pesados concluirán durante el mes de diciembre para dar paso a la inauguración oficial a comienzos del próximo año. La intervención permitirá conectar de forma fluida y segura las vías elevadas con arterias neurálgicas de la ciudad como la avenida Raúl Alfonsín, la calle Jujuy y la Diagonal 9 de Julio.

En el plano técnico, la estructura principal del puente en “Y” quedará terminada en las próximas semanas una vez que se completen las últimas tareas de hormigonado. A partir de allí, la obra entrará en su recta final de terminaciones, que incluirá la colocación de la carpeta asfáltica y el montaje de un moderno sistema de iluminación LED.

Respuesta al flujo de más de 230.000 vehículos

Gaido calificó el proyecto como una obra fundamental para reordenar el ingreso desde el sector norte y dimensionó la demanda diaria que absorbe la ciudad: “La circulación del tránsito que ingresa, más de 230.000 autos, necesita este tipo de obras”.

En ese sentido, el intendente destacó el posicionamiento regional de la capital y atribuyó el avance al trabajo articulado con el Ejecutivo provincial, asegurando que este despliegue de infraestructura ubica a Neuquén “a la altura de capitales como San Luis o Mendoza, e incluso superándolas”.

Más puentes y eliminación de rotondas en el corredor

Por su parte, Figueroa celebró el trabajo conjunto con el municipio y advirtió que el crecimiento constante de vehículos provenientes de localidades vecinas exige complementar este acceso con un paquete más amplio de obras viales. Entre las intervenciones en marcha y proyectadas, el gobernador enumeró:

Duplicación de calzadas: Trabajos desde el rulo de Senillosa hasta CAPEX, y desde la bajada de Maida hasta la intersección con la Ruta 67, traza que también se encuentra en proceso de duplicación.

Trabajos desde el rulo de Senillosa hasta CAPEX, y desde la bajada de Maida hasta la intersección con la Ruta 67, traza que también se encuentra en proceso de duplicación. Nuevas estructuras elevadas: Construcción de puentes de características similares al del Acceso Norte sobre las calles Casimiro Gómez y Los Paraísos para continuar eliminando rotondas, sumado a la finalización de los rulos en Cañadón de las Cabras.

Construcción de puentes de características similares al del Acceso Norte sobre las calles Casimiro Gómez y Los Paraísos para continuar eliminando rotondas, sumado a la finalización de los rulos en Cañadón de las Cabras. Sector industrial: Ejecución de puentes sobre la zona de la ex Zanon y en el Parque Industrial.

“No vamos a parar hasta que la vida de cada neuquino se vea beneficiada con todas estas obras que estamos desplegando”, concluyó el mandatario provincial, remarcando que el trabajo en equipo es clave para acompañar a una provincia que “crece más que ninguna otra en la Argentina”.