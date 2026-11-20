Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, la capital histórica del norte neuquino reúne música nacional, cantoras populares y el tradicional asador. Conocé la programación completa de la Fiesta Nacional del Chivito y las opciones de financiación disponibles con el BPN.

El Alto Neuquén se prepara para recibir a miles de visitantes durante este fin de semana con una de las celebraciones más emblemáticas del calendario provincial. Desde este viernes 20 y hasta el domingo 22 de noviembre, Chos Malal será sede de la 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, un encuentro que combina espectáculos de primer nivel, tradición criancera y gastronomía regional.

Grilla de artistas día por día

La programación artística de esta edición alterna figuras de alcance nacional con referentes indiscutidos de la cultura del norte neuquino:

Viernes 20: La apertura estará marcada por el cuarteto y la música popular con las presentaciones de LBC y Eugenia Quevedo , junto a Q’ Lokura .

La apertura estará marcada por el cuarteto y la música popular con las presentaciones de , junto a . Sábado 21: La segunda jornada combinará cumbia y folklore de la mano de Los Palmeras , el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño .

La segunda jornada combinará cumbia y folklore de la mano de , el y . Domingo 22: El cierre musical quedará a cargo de Destino San Javier y el Dúo Roze.

A lo largo de las tres noches también pasarán por el escenario músicos regionales como Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. Un capítulo central volverá a ser el homenaje a las cantoras populares de Chos Malal, con la participación de Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, entre otras referentes.

Gastronomía con denominación de origen y tradición campera

Más allá de los recitales, el gran protagonista del predio será el chivito al asador. Reconocido con denominación de origen, este producto resume la identidad productiva de la región y visibiliza el trabajo cotidiano de las familias crianceras del norte provincial.

La propuesta se completa con espacios dedicados a las costumbres camperas, la cueca campesina y distintas expresiones culturales que consolidaron a la fiesta como un ámbito clave para la transmisión del patrimonio local.

Entradas y beneficios para la compra

Quienes deseen asistir a cualquiera de las tres jornadas cuentan con modalidad de compra digital y presencial: