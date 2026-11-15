El Albinegro brilló ante su gente en La Visera de Cemento y despachó al equipo salteño con un contundente 3 a 0. Repasá los goles, el rendimiento del equipo y cómo se prepara Cipolletti en semifinales para seguir soñando con el segundo ascenso del Federal A.

La ilusión por el ascenso a la Primera Nacional está más viva que nunca. Tras el valioso triunfo obtenido en el norte del país, el Club Cipolletti revalidó su chapa de candidato y selló su pasaje a la próxima ronda de la reválida del Federal A al golear sin atenuantes por 3 a 0 a Juventud Antoniana de Salta ante un marco espectacular en La Visera de Cemento.

El “Capataz de la Patagonia” sabía que el 1 a 0 conseguido en la ida le otorgaba tranquilidad, pero lejos de especular con el resultado global, salió a asfixiar a un rival necesitado que dejó demasiados espacios en el fondo. El desahogo llegó rápido: a los 23 minutos del primer tiempo, Brandon Obregón ensayó una brillante jugada individual, se filtró entre dos defensores y sacó un zurdazo desde afuera del área que, tras un leve desvío, se clavó en el arco visitante para establecer el 1 a 0 parcial.

Por su parte, el conjunto salteño careció de profundidad y su única jugada de riesgo en toda la primera mitad fue un remate lejano de Joaquín Iturrieta que se estrelló contra el palo.

Un complemento letal para liquidar la serie

En el segundo tiempo, Cipolletti no sacó el pie del acelerador y terminó de quebrar el partido. A los 12 minutos, un preciso centro de Enzo Vallejos encontró a Federico Acevedo ingresando libre por el segundo palo para empujar la pelota y desatar la locura en las tribunas con el 2 a 0.

El golpe fue demasiado para Antoniana, que inmediatamente después del gol se quedó con diez hombres por la expulsión con roja directa de Tadeo Marchiori, tras una durísima infracción sobre Maxi López.

Con el trámite totalmente roto y los espacios a su disposición, el Albinegro le puso el moño a la tarde. Obregón, la gran figura del encuentro, habilitó a Andrés Almirón con un pase filtrado exquisito. El volante no perdonó, eludió al arquero Juan Cruz Nadal con absoluta frialdad y definió con el arco vacío para sentenciar el 3 a 0 definitivo.

La muñeca del entrenador y lo que viene

El contundente resultado final dejó en evidencia el pleno táctico del director técnico Fabián Enríquez, quien para este compromiso de vuelta decidió realizar tres modificaciones respecto al equipo que ganó en Salta, metiendo en el once titular justamente a los tres protagonistas ofensivos de la jornada: Obregón, Vallejos y Almirón.

Con el pasaje en el bolsillo, Cipolletti aguarda ahora por la definición del resto de las llaves de cuartos de final para conocer a su próximo rival en la búsqueda del segundo ascenso. Si la lógica impera y avanzan los otros tres equipos que definen como locales, el conjunto rionegrino deberá medirse en semifinales frente a Gimnasia de Chivilcoy.

(Foto: Oscar Livera)