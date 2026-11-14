El presente inmejorable del Club Atlético Boca Juniors sigue sumando capítulos dorados. Tras haberse consagrado campeón de la Liga 2026 el pasado fin de semana, el equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena no sacó el pie del acelerador: superó con autoridad a Banfield por 3-0 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y sacó pasaje directo para disputar el título de la Copa Argentina.

Esta clasificación marca un hito histórico para la institución de la Ribera, ya que será su quinta aparición en la gran final del certamen federal. El dato que ilusiona a los hinchas es contundente: en las cuatro definiciones anteriores (1969, 2012, 2015 y 2021) Boca siempre terminó dando la vuelta olímpica.

De la resistencia de Montero a la contundencia ofensiva

El abultado resultado final no reflejó la paridad de los primeros minutos de juego. Banfield tuvo las oportunidades más claras en la etapa inicial a través de Tomás Adoryan, pero se topó con los enormes reflejos del arquero Álvaro Montero, quien se convirtió en una verdadera muralla bajo los tres palos y sostuvo el cero en su arco.

Cuando el primer tiempo parecía esfumarse sin emociones, Leandro Paredes frotó la lámpara cerca del área y asistió de manera exquisita a Santiago Ascacíbar, quien con un certero cabezazo a los 46 minutos anotó el 1-0 para irse al descanso.

Para el complemento, el “Vasco” Arruabarrena movió el banco de suplentes, oxigenó el ataque con los ingresos de Enner Valencia y Tomás Aranda, y el equipo liquidó el pleito en una ráfaga. A los 18 minutos, una veloz salida desde el fondo terminó con una gran definición al segundo palo del colombiano Sebastián Villa. Apenas diez minutos más tarde, el propio Villa desbordó por el sector izquierdo y envió un centro rasante que conectó el lateral Leandro Lozano para establecer el 3-0 definitivo.

Platense en el plano local y la cabeza en la Copa Sudamericana

Con el boleto asegurado, Boca ya sabe que deberá enfrentarse al Platense de Martín Palermo (que viene de eliminar por penales a Atlético Tucumán) en la gran final de la Copa Argentina, pautada preliminarmente para el miércoles 2 de diciembre en una sede a confirmar.

Sin embargo, el calendario no le da respiro al Xeneize. El plantel retornará a Buenos Aires para cambiar rápidamente el chip, ya que este miércoles la delegación partirá rumbo a la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde el sábado 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro de Brasil, dirigido por Eduardo Domínguez.