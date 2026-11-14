El seleccionado argentino de rugby se recuperó de la caída ante Irlanda y derrotó a la Azzurra por 19-14 en Génova. Conocé los detalles del triunfo de Los Pumas en Italia, en un partido durísimo que el equipo nacional terminó defendiendo con dos jugadores menos.

La gira europea del seleccionado argentino sumó una victoria que vale mucho más desde lo anímico que desde el juego. Tras la reciente derrota frente a Irlanda, Los Pumas lograron reponerse y consiguieron un trabajado triunfo por 19-14 ante Italia en el Estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova, en el marco de la quinta jornada del Nations Championship.

La historia no comenzó de la mejor manera para el conjunto nacional. Apenas a los 4 minutos del silbatazo inicial, la escuadra local golpeó primero tras una gran jugada hilvanada desde el line que terminó en el try de Monty Ioane y la conversión de Tommaso Allan. Durante gran parte de esa primera mitad, Argentina lució incómoda, con problemas en el scrum y demasiadas imprecisiones que le costaron la tarjeta amarilla a Tomás Albornoz.

La reacción y los tries argentinos

El alivio llegó recién sobre el cierre de la etapa inicial. Apelando a la clásica y efectiva fórmula del line y maul, Bautista Bernasconi logró filtrarse para apoyar la guinda en el ingoal rival, mientras que el propio Albornoz firmó la conversión para irse al descanso con un tranquilizador 7-7.

Para el complemento, el equipo mostró otra cara en ataque. A los 14 minutos, una excelente jugada colectiva a la salida de un scrum dejó en soledad a Rodrigo Isgró sobre la bandera derecha para dar vuelta el marcador (12-7). Poco después, aprovechando que Italia se había quedado con uno menos por la amonestación de Enoch Opoku Gyamfi, Mateo Carreras capitalizó una nueva asociación de los forwards y estiró la diferencia a un favorable 19-7.

Un cierre dramático con trece jugadores

Cuando el partido parecía controlado, la indisciplina volvió a complicar el panorama albiceleste. Una infracción en el maul defensivo derivó en la tarjeta amarilla para Joel Sclavi. La presión local aumentó y, minutos más tarde, el árbitro sancionó un try-penal para Italia acompañado de la expulsión temporal de Efraín Elías.

El 19-14 dejaba el marcador abierto y a Los Pumas defendiendo la ventaja con apenas 13 hombres en cancha. En la última pelota de la tarde, la “Azzurra” dispuso de un penal a favor y apostó por ir al line buscando la hazaña, pero el lanzamiento superó la línea del ingoal y desató el esperado desahogo del combinado nacional en tierras genovesas.