En el primer encuentro tras el retiro de su histórico capitán, el equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió por 2-1 frente a la Celeste. Conocé los detalles de un partido marcado por el recambio y el infortunio, en la antesala del duelo ante Costa Rica.

El inicio de una nueva etapa para la Selección Nacional comenzó con un traspié como local. En lo que significó el primer partido del equipo tras el retiro definitivo de Lionel Messi, Argentina cayó por 2-1 ante Uruguay en un amistoso internacional disputado en La Bombonera, un escenario que, de manera atípica, lució con varios espacios vacíos en sus tribunas.

A pesar del clima de respaldo por la reciente confirmación de la extensión del contrato de Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030, el combinado albiceleste no logró imponer su juego frente a un pragmático elenco charrúa, ahora bajo la conducción táctica de Diego Forlán. Tras un primer tiempo friccionado y sin grandes emociones —donde apenas se destacó una llegada clara de Julián Álvarez contenida por el arquero Christopher Fiermarín—, la balanza se inclinó drásticamente en el arranque del complemento.

Ráfaga de goles e infortunio en el área local

El golpe de la visita llegó por partida doble y estuvo signado por la mala fortuna de la última línea argentina. A los 3 minutos del segundo tiempo, un centro de Giorgian de Arrascaeta encontró la cabeza de Ronald Araújo; en el intento de despeje de Lisandro Martínez, la pelota rebotó de lleno en el rostro de Leonardo Balerdi y se metió en el arco defendido por Gerónimo Rulli, decretando el 1-0.

Apenas cinco minutos después, el desconcierto se profundizó tras la ejecución de un tiro de esquina. El balón impactó accidentalmente en la espalda de Maximiliano Araújo, quien se había agachado en el área, tomando una trayectoria inatajable que se coló por el segundo palo para estirar la ventaja a 2-0.

El descuento y la mirada puesta en Córdoba

Lejos de rendirse, Scaloni movió el banco en busca de frescura ofensiva. El premio a la insistencia llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Fernández lideró un cambio de frente hacia el juvenil Gianluca Prestianni. Con gran técnica, el mediocampista filtró un rápido pase rasante al centro del área para que Julián Álvarez empujara la pelota al fondo de la red y encendiera la ilusión del empate.

Pese a los intentos finales mediante remates de Matías Soulé y Thiago Almada, el resultado no volvió a moverse y Uruguay repitió la victoria en La Boca, tal como lo había hecho en 2023 por las Eliminatorias. Ahora, el cuerpo técnico nacional deberá ajustar piezas rápidamente de cara a su próximo compromiso: este martes desde las 20:00 horas, Argentina enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para cerrar la ventana FIFA.