La banda se presentará este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas en Mood Live en el marco de su tour “Bienvenidos al Rito”. El espectáculo propone un recorrido musical y visual por las distintas etapas de la obra del músico argentino.

La agrupación Rito Stereo regresará a la ciudad de Neuquén para presentarse por segunda vez en el escenario de Mood Live. El concierto, enmarcado en su gira “Bienvenidos al Rito”, tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas.

La propuesta escénica consiste en un ritual musical y visual que rinde homenaje a la extensa trayectoria de Soda Stereo y Gustavo Cerati. El repertorio atraviesa diversas etapas discográficas, abarcando desde los años de la emblemática banda que marcó a varias generaciones del rock latinoamericano hasta la carrera solista del compositor. Todo el recorrido musical se encuentra acompañado por un despliegue visual diseñado para ofrecer un viaje audiovisual completo.

Al frente del proyecto se encuentra el vocalista Javier “Figo”, cuyo carisma y registro vocal evocan con notable fidelidad a Cerati. Respaldado por una banda de gran energía en vivo, el espectáculo busca reencontrar al público con canciones que forman parte de la memoria colectiva, combinando los grandes clásicos con temas menos habituales del repertorio.

El evento se desarrollará en el recinto ubicado en Ministro González 40. Según informaron desde la organización, la apertura de puertas será a las 20:00 horas, mientras que a las 21:00 horas se habilitará la venta de tickets en puerta. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital protickets.com.ar y en la boletería física de Mood Live.