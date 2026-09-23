Preocupante encuesta nacional de dirigentes: imagen negativa generalizada y el ranking de los más valorados

Un reciente sondeo universitario evaluó a 26 figuras de la política argentina y arrojó un dato contundente: todos tienen un diferencial negativo. Conocé los detalles de la encuesta nacional de dirigentes y quiénes lograron mantenerse en los primeros puestos.

El termómetro social sigue mostrando un fuerte desencanto con la clase política. Una reciente encuesta nacional de dirigentes, elaborada por una reconocida casa de altos estudios, encendió las alarmas en todos los campamentos partidarios al revelar que ninguna de las 26 figuras evaluadas logra un diferencial de imagen a su favor.

El sondeo, que midió la percepción ciudadana sobre los principales actores del escenario nacional, arrojó un panorama de rechazo generalizado, donde la imagen negativa supera sistemáticamente a la positiva, sin distinguir banderas políticas.

El ranking: pocos logran superar el 30%

El dato más duro que se desprende del estudio es que apenas tres de los 26 dirigentes medidos lograron perforar el techo del 30% de imagen positiva.

Si bien los nombres específicos fluctúan mes a mes, este tipo de sondeos deja en evidencia que quienes hoy lideran el ranking no lo hacen por un fuerte respaldo popular, sino por ser “los menos malos” dentro de una oferta que genera amplio rechazo en el electorado.

El desafío de revertir la tendencia

La acumulación de saldo negativo en figuras del oficialismo, la oposición tradicional y las nuevas fuerzas plantea un escenario complejo de cara al futuro. Los equipos de campaña y los propios dirigentes se enfrentan al enorme desafío de recomponer el vínculo de confianza con una sociedad que se muestra cada vez más crítica y menos tolerante ante la falta de resultados concretos a sus demandas cotidianas.