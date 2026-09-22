Infraestructura vial: comenzaron a construir las fundaciones del nuevo puente sobre el arroyo Carranza

El gobierno provincial dio inicio a una etapa estructural clave para la conectividad de la región. Con el hormigonado y la ejecución de las bases del nuevo puente sobre el arroyo Carranza, la obra avanza a paso firme para garantizar un tránsito seguro y fluido durante todo el año.

La red vial de la provincia continúa modernizándose con trabajos estructurales fundamentales para el desarrollo regional. En las últimas horas, los equipos técnicos del gobierno provincial dieron inicio a una de las fases más críticas y determinantes del proyecto: la construcción de las fundaciones del nuevo puente sobre el arroyo Carranza.

El movimiento de suelo y el inicio del hormigonado de las bases marcan el verdadero punto de partida para la consolidación de esta estructura. El trabajo sobre el lecho del arroyo requiere de una precisión técnica exhaustiva para garantizar que los cimientos soporten no solo el intenso peso del tránsito vehicular diario, sino también los embates climáticos y las crecidas extraordinarias del cauce de agua.

Seguridad y transitabilidad garantizada

La ejecución de este paso elevado es una respuesta directa a la necesidad de actualizar la infraestructura de la zona, adaptándola a los estándares modernos de seguridad vial. El antiguo paso representaba un punto crítico, especialmente durante las épocas de temporales o deshielos, donde el aumento del caudal ponía en riesgo la conectividad de los vecinos y del sector productivo.

Con la nueva estructura, se busca eliminar definitivamente los cortes de ruta por anegamientos, asegurando un flujo constante de vehículos livianos y de cargas, y optimizando los tiempos de viaje en este sector estratégico de la provincia.

Un eslabón más en el plan de obras

El avance en el arroyo Carranza no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un plan integral de mejoras viales impulsado por el Ejecutivo neuquino. El objetivo principal de estas intervenciones es dotar a la provincia de rutas seguras y eficientes, capaces de acompañar el constante crecimiento demográfico y el dinamismo económico impulsado por el turismo y la actividad hidrocarburífera.

Mientras las maquinarias pesadas continúan con la consolidación de los estribos, se espera que en las próximas semanas la obra tome mayor visibilidad con el armado de las estructuras superiores que terminarán de dar forma al tan esperado puente.