Prevención extrema: alerta roja en Neuquén y restricción total de circulación desde las 18 horas por el temporal

Ante la inminente llegada de un fenómeno meteorológico de características severas, las autoridades provinciales y de Defensa Civil determinaron medidas de excepción. La alerta roja en Neuquén implica la suspensión de todas las actividades y la restricción del tránsito en la vía pública a partir de la tarde para garantizar la seguridad ciudadana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a rojo el nivel de alerta para sectores de Neuquén ante la intensificación del temporal, que combina lluvias intensas, fuertes vientos y precipitaciones níveas en las áreas cordilleranas. Frente a este escenario, la Provincia dispuso medidas preventivas que incluyen la suspensión de actividades y la interrupción del tránsito en rutas provinciales y nacionales a partir de las 18 de este miércoles.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgos, Luciana Ortiz Luna, explicó que la emisión de una alerta roja por parte del organismo nacional constituye una situación excepcional y demanda adoptar medidas directas para proteger a la población.

“Tenemos una alerta roja. Son pocas las ocasiones que el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta roja. Esto nos obliga a tomar directamente acciones sobre la población”, señaló.

Anticipó que, con el Comité de Emergencias reunido, se implementará la suspensión de actividades y circulación desde Villa Pehuenia hacia el sur de la provincia, mientras que el tránsito por las rutas provinciales y nacionales será interrumpido desde las 18.

La decisión responde no sólo a la intensidad de las precipitaciones previstas, sino también a las condiciones acumuladas en el territorio. La persistencia de lluvias y nevadas durante las últimas semanas dejó los suelos saturados, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y caída de piedras sobre las rutas.

Monitoreo permanente ante la intensificación del temporal

Desde Protección Civil se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del estado de las rutas, en articulación con municipios, referentes regionales, organismos provinciales y fuerzas de seguridad.

Carlos Cruz, director provincial de Protección Civil, advirtió que el período de mayor atención se concentrará desde las 18 y durante la madrugada del jueves, debido a la posibilidad de períodos de lluvias intensas y elevados acumulados.

“Ya venimos con un proceso de muchas lluvias, muchas nevadas en semanas pasadas, y el suelo está saturado de la provincia”, explicó.

A esto se suma el incremento de la intensidad del viento. Actualmente se registran ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en algunos sectores, mientras que se prevé que las condiciones se intensifiquen durante la tarde y la noche.

Cruz precisó que “este proceso se va a centralizar principalmente en el sur, pero a no descuidar también del centro al norte, que vamos a tener condiciones de lluvias y nevadas en cotas altas, en menor medida, pero, básicamente, toda la comunidad de Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín, Villa La Angostura y todas las áreas circundantes rurales también tomar las máximas precauciones, y evitar, obviamente, las exposiciones a estas condiciones de lluvias, vientos y nevadas”.

El operativo contempla el seguimiento de la situación en las zonas centro, centro-norte y centro-sur, afectadas por vientos fuertes, además de las áreas del sur, centro y norte donde se esperan lluvias de mayor intensidad.

Rutas afectadas y pasos cordilleranos

El escenario meteorológico también genera complicaciones en la conectividad. Vialidad Nacional dispuso el cierre temporal y preventivo del paso internacional Pino Hachado, debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

Por su parte, Vialidad Neuquén informó que la ruta provincial 46, entre el empalme con la ruta 24 y Rahue, presenta acumulación de nieve, por lo que la circulación se encuentra condicionada y es obligatorio portar cadenas.

Ante la inestabilidad climática, los organismos viales recomiendan evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles, especialmente en los corredores cordilleranos.

Lluvias y vientos intensos

Para este miércoles, el SMN mantiene alertas amarillas por lluvias y vientos en distintos sectores de la provincia. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada y de registrar nieve en las zonas de mayor altura.

Las advertencias alcanzan, entre otras localidades, a Piedra del Águila, Las Coloradas, Las Lajas, Chos Malal y Buta Ranquil.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En la zona cordillerana rige un nivel naranja, con vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 110 kilómetros por hora.

Para el jueves se prevé la continuidad del fenómeno, con lluvias persistentes y ocasionalmente fuertes en sectores cordilleranos. Los acumulados podrían ubicarse entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual. En las áreas más elevadas tampoco se descarta la ocurrencia de nieve, especialmente en la cordillera norte.

Recomendaciones y números de emergencia

Desde Protección Ciudadana se solicita a toda la población mantener la calma y cumplir estrictamente con el horario de repliegue. Además, se emitieron las siguientes recomendaciones básicas para los hogares:

Asegurar objetos sueltos: Retirar o atar firmemente cualquier elemento en patios, balcones y techos que pueda ser levantado por el viento (chapas, macetas, maderas).

Retirar o atar firmemente cualquier elemento en patios, balcones y techos que pueda ser levantado por el viento (chapas, macetas, maderas). Evitar salir a la intemperie: Una vez pasadas las 18 horas, permanecer en lugares cerrados y alejarse de las ventanas de vidrio.

Una vez pasadas las 18 horas, permanecer en lugares cerrados y alejarse de las ventanas de vidrio. Abastecimiento básico: Contar con linternas, baterías cargadas y agua potable ante posibles cortes en el suministro eléctrico.

Se recuerda a todos los vecinos que ante cualquier contingencia, caída de árboles o situación de peligro inminente, las líneas operativas gratuitas son el 103 de Defensa Civil, el 100 de Bomberos y el 101 de la Policía provincial, los cuales operarán con refuerzos en sus guardias durante toda la noche.