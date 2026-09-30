Balance positivo: Neuquén cerró con gran éxito su participación en la Feria Internacional de Turismo

La provincia culminó su paso por la 30ª edición de la FIT en Buenos Aires con un fuerte despliegue promocional. Con la gastronomía, el termalismo y sus maravillas naturales como bandera, la presencia de Neuquén en la FIT 2026 logró cautivar a miles de visitantes y operadores del sector.

La Feria Internacional de Turismo (FIT) cerró las puertas de su 30ª edición en el predio de La Rural con un récord histórico de asistencia que superó los 143 mil visitantes. En esa inmensa vidriera de alcance global, la provincia neuquina logró destacarse con luz propia, redondeando un balance altamente positivo que augura una excelente temporada para el sector.

Con una agenda estratégica y multifacética, Neuquén cerró su participación en la FIT 2026 mostrando la diversidad de un territorio que reúne destinos y propuestas para disfrutar durante todo el año. El objetivo central fue claro: llevar un pedazo de la experiencia patagónica al corazón de Buenos Aires, combinando la promoción del turismo convencional con los secretos de su gastronomía y producción local.

Sabores, vinos y termalismo: los grandes imanes

Uno de los puntos más altos de la exposición provincial se dio en el escenario patagónico, donde la cocina neuquina se llevó todas las miradas. Reconocidos chefs locales como Yvonne Pervanas, Gachy Caffa y Emanuel Antimi brindaron clases magistrales, combinando la gastronomía con los destacados vinos de la región en el marco de la promoción del Festival Nacional del Chef Patagónico. Entre los platos presentados, brillaron opciones elaboradas con productos identitarios, como el chivo braseado al Pinot Noir, truchas con ñaco, piñón y rosa mosqueta.

El termalismo, uno de los productos estrella de la provincia, también pisó fuerte. El Ente Provincial de Termas realizó demostraciones prácticas de mascarillas en el propio predio, permitiendo que el público experimente una pequeña muestra de las propiedades curativas y relajantes que caracterizan a Copahue.

La Ruta de los Siete Lagos y el turismo activo

La estrategia territorial también tuvo su espacio exclusivo. Distintas localidades neuquinas contaron con stands propios para visibilizar sus atractivos naturales para la inminente temporada estival. Aluminé presentó sus alternativas de turismo de naturaleza rodeado de bosques de pehuén, Junín de los Andes expuso su tradicional oferta de pesca deportiva, y Villa Pehuenia-Moquehue desplegó sus encantos ligados a las actividades al aire libre.

A esto se le sumó el trabajo consolidado de la Ruta de los Siete Lagos, un corredor que contó con una presencia específica para potenciar la alianza estratégica entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, atrayendo tanto a potenciales turistas como a operadores comerciales ávidos de nuevas propuestas en el sur del país