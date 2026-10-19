Apuesta histórica: Neuquén invertirá más de 400 mil millones de pesos en obras estratégicas para el turismo

El Gobierno provincial detalló un megaplan de infraestructura enmarcado en el programa Neuquén Vive. Con una inyección económica superior a los 413 mil millones de pesos destinados a obras para el turismo en Neuquén, se proyectan nuevos paseos costeros, complejos termales, un centro intermodal de transporte y modernos espacios para convenciones.

La fisonomía de los principales destinos de la provincia se prepara para una transformación sin precedentes. En el marco del programa integral “Neuquén Vive”, el Gobierno provincial oficializó un ambicioso paquete de inversiones que superará los 413.800 millones de pesos, destinado exclusivamente a fortalecer la infraestructura turística, mejorar la conectividad interurbana y jerarquizar los atractivos locales para competir a nivel internacional.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, remarcó que esta decisión estratégica de ordenar los recursos del Estado apunta a generar las condiciones de base necesarias para que el sector privado también redoble sus inversiones, multiplicando las oportunidades y la creación de empleo genuino en cada localidad.

Conectividad y recuperación de espacios públicos

El proyecto que tracciona la mayor parte del presupuesto es el nuevo Hub de Transporte en la capital neuquina. Con una asignación de 180.000 millones de pesos, esta megaobra contempla llevar la superficie actual de 5.000 a 50.000 metros cuadrados, integrando en un mismo nodo el aeropuerto (con cuatro nuevas puertas de embarque), la terminal de trenes y la de ómnibus. El complejo intermodal incluirá un hotel, centro comercial y áreas de estacionamiento.

En paralelo, la recuperación de las riberas ocupará un lugar central en la agenda de obras públicas. Se destinarán 131.800 millones de pesos para la construcción de nueve paseos costeros que sumarán 34 kilómetros de parques, bicisendas y miradores. Estas intervenciones beneficiarán directamente a Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Villa Traful, Las Coloradas, Aluminé, Andacollo y Moquehue.

Termalismo, convenciones y el legado paleontológico

El plan integral también apunta a consolidar nichos turísticos específicos de alta rentabilidad. En materia de bienestar y salud, se anunció la modernización total del Complejo Termal de Copahue, invirtiendo 36.000 millones de pesos para duplicar sus instalaciones y sumar un hotel y restaurante.

Para captar el codiciado “Turismo de reuniones”, se levantarán tres nuevos centros de convenciones en San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Chos Malal, con una inversión conjunta de 42.000 millones de pesos, dotando al interior de infraestructura multipropósito de primer nivel. Finalmente, el turismo científico tendrá su gran impulso en Villa El Chocón con la construcción del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann. Este edificio de tres niveles y 4.000 metros cuadrados, que demandará 24.000 millones de pesos, contará con salas inmersivas y un parque lineal de cara al lago Ramos Mexía.