Alarma en el Millonario: River empató con Sarmiento en Junín y salió de la zona de playoffs

El equipo de Núñez no logró quebrar el cerrojo defensivo del conjunto local y se llevó un sabor amargo en su visita al Eva Perón. Tras un pálido encuentro, River empató con Sarmiento y quedó relegado de los puestos de clasificación a la próxima instancia del Torneo Clausura.

El Torneo Clausura entra en su etapa de definiciones y los márgenes de error comienzan a achicarse para los equipos grandes. En una visita de riesgo a la ciudad de Junín, River Plate no logró imponer su jerarquía habitual y terminó resignando puntos vitales para sus aspiraciones en el campeonato. La igualdad frente a Sarmiento representó un freno inesperado en la marcha del equipo, que ahora deberá sacar la calculadora para planificar las próximas fechas.

Desde el pitazo inicial, el encuentro se presentó áspero y sumamente disputado en la mitad de la cancha. El conjunto local, fiel a su libreto y haciéndose fuerte ante su gente, propuso un bloque defensivo compacto que le cortó los circuitos de juego a la visita. Sin la frescura necesaria de tres cuartos de cancha hacia adelante, el Millonario abusó de los centros y careció de la profundidad que lo caracteriza, chocando una y otra vez contra la solidez del Verde.

Un empate con sabor a derrota

Si bien sumar en condición de visitante suele ser un negocio aceptable en un torneo tan parejo, el contexto de la tabla de posiciones transforma este punto en una preocupación mayúscula para el cuerpo técnico riverplatense. Con los resultados que se dieron a lo largo de la fecha, este empate dejó a la escuadra de Núñez transitoriamente afuera de los tan ansiados puestos de playoffs, obligando al plantel a correr desde atrás en la recta final de la fase regular.

La presión de cara a lo que viene

El calendario no da respiro y la obligación de recuperar el terreno perdido será inmediata. River necesitará volver al triunfo imperiosamente en su próximo compromiso en el Monumental, donde ya no tiene margen para dejar unidades en el camino si pretende clasificar a las instancias decisivas y pelear por el título. Por su parte, Sarmiento celebra un punto inteligente que suma confianza y engrosa su promedio en la lucha por la permanencia.