El reconocido trío Dos Más Uno presentará su espectáculo folclórico en Neuquén

La agrupación, recientemente destacada en los Premios Konex 2025, actuará el próximo 14 de octubre en Mood Live. El concierto propone un recorrido por clásicos de la música popular argentina y latinoamericana.

El trío musical Dos Más Uno, integrado por Marcelo Dellamea, Hugo Dellamea y Ariel Sánchez, arribará a la ciudad de Neuquén para presentar su particular mirada sobre el folklore y la canción latinoamericana. El concierto se llevará a cabo el próximo 14 de octubre en las instalaciones de Mood Live.

Con más de una década de trayectoria desde su formación en 2012, la agrupación ha construido un lenguaje propio apoyado en el formato de dos guitarras, voces y percusión. Durante este tiempo, han llevado su música por escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, realizando giras por países como España, Francia, Italia, Alemania, Austria y Eslovenia. Asimismo, han compartido presentaciones y grabaciones con referentes de la talla de Fito Páez, Soledad, Chango Spasiuk, Jairo, Luis Salinas y Antonio Tarragó Ros, entre otros.

El conjunto cuenta con tres trabajos discográficos editados: “Dos Más Uno” (2012), “Reflejos” (2018) y “Las Canciones Más Lindas del Mundo” (2023). Además de haber sido nominados a los Premios Gardel, su aporte a la música popular fue reconocido con el Diploma al Mérito en los Premios Konex 2025 dentro de la categoría Conjunto de Folklore. El gran público también los reconoce por haberse desempeñado durante ocho años como la banda estable del programa televisivo “La Peña de Morfi”.

La presentación tendrá lugar en el recinto ubicado en Ministro González 40. Según informaron desde la organización, la apertura de puertas será a las 19:00 horas, mientras que el espectáculo en vivo comenzará a las 21:00 horas. Las entradas generales ya se encuentran habilitadas para la venta a través de la plataforma protickets.com.ar y en la boletería física de Mood Live.