Fiesta en La Caldera: Independiente se quedó con el clásico neuquino ante Biguá en la Liga Nacional Femenina

El inicio de la temporada 2026-27 no pudo ser mejor para las “Rojas”. Ante un estadio remodelado y repleto de hinchas, Independiente se impuso por 68 a 63 en el clásico neuquino de básquet correspondiente a la Conferencia Sur y festejó a lo grande en su casa.

El básquet de la región vivió una jornada cargada de emociones y pura nostalgia. En el marco del arranque de la temporada 2026-27 de la Liga Nacional Femenina, Independiente hizo valer su localía y derrotó a Biguá por 68 a 63 en un vibrante encuentro correspondiente a la Conferencia Sur. El triunfo no solo marcó un debut con el pie derecho para las “Rojas” en su segunda campaña consecutiva en la elite nacional, sino que ratificó la fortaleza del equipo en los duelos clave ante su histórico rival de la ciudad.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el partido tuvo un condimento muy especial para los fanáticos locales: la reapertura oficial de “La Caldera” para albergar, una vez más, encuentros del máximo nivel nacional. El emblemático recinto, que ostenta 48 años de rica historia y fue escenario de las grandes gestas del básquet masculino, lució impecable con sus recientes obras de remodelación. Las renovadas instalaciones se colmaron de hinchas que acompañaron al plantel y le dieron un marco inmejorable al clásico.

Con este presente en la máxima categoría, el conjunto de la capital provincial vuelve a consolidar su enorme tradición deportiva. De esta manera, Independiente reafirma su lugar de privilegio como uno de los pocos clubes a nivel país que puede enorgullecerse de haber competido en la Primera División tanto en la rama masculina como en la femenina, demostrando que Neuquén sigue siendo una plaza de peso para el básquetbol argentino.