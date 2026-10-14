Limpieza barrial: el operativo Puerta a Puerta se traslada a Valentina Sur a partir del lunes

La Municipalidad de Neuquén anunció un nuevo cronograma para su exitoso programa de saneamiento urbano. El operativo Puerta a Puerta en Valentina Sur comenzará a principios de la próxima semana, permitiendo a los vecinos deshacerse de residuos voluminosos y chatarra de forma gratuita y ordenada.

El plan integral de limpieza y mantenimiento urbano que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén suma un nuevo destino clave en su cronograma de trabajo. A partir del próximo lunes, los equipos operativos del municipio desembarcarán con maquinaria pesada, camiones batea y personal especializado para dar inicio al operativo Puerta a Puerta en Valentina Sur, respondiendo de manera directa a la demanda de las familias de este importante sector de la ciudad.

Este programa se ha consolidado con el tiempo como una de las políticas públicas más efectivas de la gestión para mantener la higiene de la capital y evitar la proliferación de microbasurales clandestinos en la vía pública. El esquema de trabajo facilita a los frentistas el descarte seguro de todo aquel material voluminoso que no es recogido por el servicio de recolección domiciliaria tradicional. Durante los días que los equipos trabajen en la zona, los vecinos podrán disponer en sus veredas restos de poda, escombros, maderas, electrodomésticos en desuso, muebles rotos y chatarra en general.

Desde las áreas operativas del Ejecutivo municipal solicitaron a los habitantes del barrio colaborar activamente con la logística de la campaña. Se recomienda sacar los residuos de manera prolija, acomodándolos sobre el frente del propio domicilio y evitando en todo momento obstruir el escurrimiento del agua en los cordones cuneta o el paso peatonal. Las autoridades recordaron que este tipo de despliegues son fundamentales no solo para el embellecimiento del espacio público, sino como una herramienta vital de prevención sanitaria y cuidado ambiental.