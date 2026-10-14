Mega anuncio: se presentó el plan Neuquén Vive con obras históricas para transformar la provincia

El gobierno provincial dio a conocer un ambicioso esquema de inversión pública que cambiará la fisonomía de las distintas localidades. A través del plan Neuquén Vive, se proyectan nuevos polos deportivos, centros culturales, un mega centro de transporte y paseos costeros para potenciar el desarrollo integral.

El mapa urbano y de servicios de la provincia se prepara para dar un salto cualitativo sin precedentes. La gestión del gobernador Rolando Figueroa presentó oficialmente el plan Neuquén Vive, una propuesta integral que proyecta siete ejes fundamentales para transformar la provincia mediante una inyección multimillonaria en obras de infraestructura. Este esquema busca federalizar el acceso al deporte y la cultura, además de potenciar definitivamente el perfil turístico de la región.

Entre los puntos más destacados del anuncio, resalta la fuerte apuesta por el deporte y la recuperación de los espacios públicos. El gobierno confirmó la construcción de un natatorio olímpico en Neuquén capital y otros seis semiolímpicos en distintas localidades del interior, que se complementarán con 23 nuevos Centros Deportivos Comunitarios de uso permanente. En materia de conectividad, el gran protagonista será el futuro Hub de Transporte en la capital, una megaobra de 50.000 metros cuadrados que integrará el aeropuerto con terminales de trenes y ómnibus. A esto se le suma una millonaria renovación integral del complejo termal de Copahue para jerarquizar su atractivo internacional.

La preservación del patrimonio y la creación de espacios de encuentro también ocupan un lugar central en la nueva agenda. El proyecto incluye la creación del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann en Villa El Chocón y el emplazamiento de tres modernos centros de convenciones en destinos cordilleranos como San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Chos Malal. Con la ejecución de este paquete de obras estratégicas, el Estado neuquino busca acompañar el vertiginoso crecimiento de la región, garantizando que el desarrollo económico se traduzca en una mejora real de la calidad de vida para todos los vecinos.