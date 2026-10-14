Precaución al volante: avanzan los estudios para el esperado intercambiador en Ruta 7

La Dirección Provincial de Vialidad desplegará equipos técnicos en la zona de la ex Zanon. Los trabajos de campo son el paso previo para la construcción del futuro intercambiador en Ruta 7, una obra fundamental para agilizar la conexión entre el Parque Industrial y Centenario.

La infraestructura vial de la región metropolitana de la Confluencia se prepara para un rediseño clave. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) del Neuquén anunció que este próximo viernes 16 de octubre, el personal de su Laboratorio Central desplegará un operativo de campo sobre la Ruta Provincial 7, específicamente en el neurálgico sector de la rotonda de la ex Zanon. Estas tareas son el paso inicial para concretar una de las obras más demandadas por quienes transitan diariamente entre el Parque Industrial y la ciudad de Centenario.

El objetivo central de estos trabajos técnicos es recolectar los datos y realizar los estudios de suelo necesarios para avanzar con el proyecto del futuro intercambiador en Ruta 7. Esta megaobra forma parte de un plan integral acordado estratégicamente entre el gobierno provincial y el municipio capitalino. La iniciativa busca no solo mejorar la fluidez y conectividad del corredor, sino también ordenar el intenso flujo vehicular de carga pesada y vehículos particulares, acompañando el exponencial crecimiento productivo y demográfico que experimenta toda la zona.

Ante el inminente despliegue de maquinarias y operarios sobre la calzada, desde el organismo provincial solicitaron a los conductores máxima prudencia al transitar por el sector. Se recomienda reducir la velocidad, respetar a rajatabla la señalización transitoria y acatar las indicaciones del personal de seguridad vial para evitar accidentes. Las tareas demandarán paciencia por parte de los usuarios, pero representan un avance concreto hacia una solución definitiva para el tránsito en la región.