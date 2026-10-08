Fuerte estímulo al empleo: Figueroa anunció la eliminación de Ingresos Brutos para empresas que contraten trabajadores neuquinos

El gobernador de la provincia adelantó una contundente medida de alivio fiscal y promoción laboral proyectada para 2028. La futura eliminación de Ingresos Brutos beneficiará de manera directa a aquellas firmas que prioricen la contratación de mano de obra local, con el objetivo de resguardar y potenciar el empleo en la región.

El gobierno provincial pisa el acelerador en sus políticas de defensa y promoción del empleo local con un anuncio que promete reconfigurar el escenario laboral y tributario. El gobernador Rolando Figueroa confirmó públicamente que, a partir del año 2028, la provincia avanzará con la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para todas aquellas empresas que decidan incorporar a sus plantillas a trabajadores neuquinos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan estratégico integral del Ejecutivo, cuyo objetivo primordial es que el extraordinario crecimiento económico traccionado por Vaca Muerta y el desarrollo de la infraestructura regional se traduzca de manera directa en oportunidades concretas para los residentes. Al utilizar la reducción impositiva como principal herramienta de incentivo, el Estado busca desalentar la contratación masiva de mano de obra foránea en sectores clave de la economía y premiar el compromiso de las firmas que apuesten por el talento local.

Si bien la medida entrará en plena vigencia dentro de dos años, el anuncio anticipado le otorga a las cámaras empresariales, pymes y grandes operadoras de la región el horizonte de previsibilidad necesario para proyectar sus futuras inversiones y planes de expansión. Con este alivio fiscal en agenda, la administración de Figueroa ratifica su compromiso de proteger el trabajo neuquino, apostando a un modelo donde la rentabilidad del sector privado se potencie junto al desarrollo social y económico de la comunidad.