Luz verde en la Legislatura: se aprobó en general el proyecto de Figueroa para que las empresas financien obras viales

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial dio un paso fundamental en el recinto legislativo. Con un amplio respaldo, los diputados avalaron el mecanismo de prefinanciación de rutas en Vaca Muerta por parte de las operadoras petroleras, una herramienta clave para acelerar la pavimentación y el mantenimiento de la red vial.

La Legislatura neuquina dio un paso decisivo para resolver uno de los cuellos de botella más urgentes que enfrenta el desarrollo hidrocarburífero de la provincia. En un debate marcado por la necesidad de modernizar la logística regional, los diputados aprobaron en general el proyecto de ley impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, el cual autoriza a las empresas operadoras a prefinanciar la ejecución de obras viales estratégicas en la cuenca.

El nuevo marco normativo propone un esquema de articulación público-privada diseñado para agilizar los tiempos de ejecución que demanda la obra pública tradicional. A través de este mecanismo, las compañías petroleras y de servicios que utilizan intensivamente los corredores viales podrán adelantar los fondos necesarios para la pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las trazas, permitiendo que el Estado provincial acelere la respuesta ante el colapso de las rutas sin comprometer las arcas públicas en el corto plazo.

La sanción de esta herramienta llega en un momento crítico para la región. El incesante flujo de camiones de carga pesada y maquinarias ha deteriorado severamente los caminos del interior, incrementando los índices de accidentología y generando sobrecostos logísticos para la propia industria. Con esta ley, el Gobierno provincial busca transformar el reclamo del sector privado en una participación activa, garantizando que el boom productivo de Vaca Muerta esté acompañado por la infraestructura terrestre necesaria para sostener su crecimiento operativo y garantizar la seguridad de los vecinos.