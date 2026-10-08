El fin de la alerta: la AIC anticipa cuándo llegará la esperada mejora del tiempo en Neuquén

Después del temporal que puso en alerta a toda la región y obligó a restringir la circulación de manera preventiva, el pronóstico comienza a dar un respiro. Según el último reporte emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), los vecinos de la capital provincial y el Alto Valle ya pueden anticipar una paulatina normalización de las condiciones meteorológicas, dejando atrás las ráfagas de viento extremas que dominaron el escenario reciente.

Los especialistas del organismo regional detallaron que el sistema frontal que provocó la inestabilidad comenzará a desplazarse definitivamente, permitiendo una disminución significativa en la intensidad de los vientos. Este cambio de masa de aire se traducirá de manera inmediata en una reducción de la nubosidad y un consecuente repunte en las temperaturas máximas, permitiendo recuperar las condiciones primaverales típicas de esta época del año en la región.

Si bien desde los equipos de Protección Civil local recomiendan mantener la prudencia al transitar por zonas arboladas ante los remanentes del temporal, esta actualización del pronóstico trae el alivio necesario para reactivar la ciudad. Con el cese de las alertas meteorológicas, se espera que todas las actividades comerciales, recreativas y de obra pública al aire libre puedan volver a desarrollarse con total normalidad durante el cierre de la semana.