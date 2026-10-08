Cuenta regresiva: se confirmó la fecha del Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura

La organización del certamen dio a conocer el cronograma oficial y los hinchas de ambos equipos ya marcan el calendario. Conocé todos los detalles y cuándo se disputará la fecha del Superclásico que paralizará, una vez más, al país entero.

El misterio llegó a su fin y la expectativa ya comienza a palpitarse en cada rincón futbolero del país. Las autoridades del fútbol argentino oficializaron el cronograma de las próximas jornadas del Torneo Clausura, confirmando finalmente el día y el horario para una nueva edición del partido más importante del continente: el choque entre Boca Juniors y River Plate.

La confirmación de la fecha del Superclásico activa automáticamente los preparativos de los cuerpos técnicos, que ahora pueden diagramar con precisión las cargas físicas de sus planteles, y desata la ansiedad de los fanáticos, que ya empiezan a vivir el folclore propio que rodea a este duelo trascendental.

Un partido que puede definir el semestre

Llegar con un buen andamiaje a este compromiso es el objetivo primordial tanto para el Xeneize como para el Millonario. En un Torneo Clausura que no da respiro y que exige regularidad fecha a fecha, el Superclásico asoma como un punto de inflexión. Quedarse con los tres puntos frente al máximo rival no solo significa un fuerte envión anímico para encarar la recta final del campeonato, sino que también puede ser el golpe de gracia para marginar al oponente de la pelea por el título.

Ambos entrenadores saben que en estos noventa minutos se pone en juego mucho más que la estadística. Las semanas previas estarán marcadas por el hermetismo táctico, la recuperación contrarreloj de los jugadores tocados desde lo físico y la presión de llegar en óptimas condiciones al pitazo inicial.

La expectativa en el Alto Valle

Como ocurre históricamente, el impacto del Superclásico trasciende las fronteras de Buenos Aires y se vive con especial intensidad en nuestra región. Las distintas peñas y agrupaciones tanto de Boca como de River en Neuquén y todo el Alto Valle ya comenzaron a organizar sus tradicionales encuentros para vivir el partido en comunidad.

Los locales gastronómicos de la capital provincial también se preparan para lo que será una jornada de altísima demanda, donde las reservas para conseguir una mesa frente a la pantalla gigante suelen agotarse con varios días de anticipación. El fútbol argentino ya tiene su fiesta programada y la región se alista para no perderse ningún detalle.